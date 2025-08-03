У Молдові ЦВК виключила чотири партії із парламентських виборів

Центральна виборча комісія Молдови виключила чотири політичні партії зі списку учасників парламентських виборів, призначених на 28 вересня, пише Newsmaker.
Йдеться про Аграрну партію Молдови, партію «Альтернативна сила спасіння Молдови», «Шанс» і «Перемога».
Як пояснили у ЦВК, рішення пов'язане з відмовою Агентства державних послуг зареєструвати зміни у реєстраційних даних цих партій у Державному реєстрі юридичних осіб.
- Станом на 24 липня до участі у виборах допустили 39 із 66 зареєстрованих політичних формувань.
- 3 серпня ЦВК зареєструвало блок експрезидента Ігоря Додона.