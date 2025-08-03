У Румунії сталася пожежа на збройовому заводі, є підозра на диверсію

На збройовому заводі в місті Куджир у Румунії сталася масштабна пожежа. Збитки сягають понад 400 тисяч євро. Влада розглядає версію саботажу.

Про це пише Radio Romania Actualitati

На збройовому заводі в місті Куджир сталася масштабна пожежа. За даними влади, збитки від пожежі склали понад 400 000 євро.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, водночас знищено щонайменше 150 тисяч кулеметних набоїв, ще близько 250 тисяч можуть бути непридатними до використання.

Міністр економіки Раду Міруце не виключає можливості саботажу, проте остаточну причину з’ясовує поліція. Пожежу вдалося локалізувати лише через шість годин, під час гасіння пролунали кілька вибухів.

Причина пожежі поки невідома. Порушено кримінальну справу, ведеться розслідування.

"Мені цікаво дізнатися конкретно: що там сталося, чи це було спричинено зовнішніми факторами, чи це самозаймання? Я розумію, що розглядаються всі варіанти, з більшою чи меншою ймовірністю підтвердження. Чекаю на результати фахівців", – сказав Раду Міруце.

За словами міністра економіки, пожежа не вплине на поставки, які завод повинен здійснити відповідно до вже укладених контрактів.