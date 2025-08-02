Туреччина почала постачання азербайджанського природного газу в Сирію

Партнером Туреччини в цьому проєкті, окрім Азербайджану та Сирії, є Катар.

Сьогодні, 2 серпня, було запущено в дію газопровід та розпочато постачання азербайджанського природного газу з турецького міста Кіліс до сирійського Алеппо, передає Укрінформ.

“Сьогодні ми урочисто відкрили газопровід Туреччина-Сирія в Кілісі... Цей трубопровід, що починається в Тюркоглу, в провінції Кахраманмараш, і простягається до Сирії через вимірювальну станцію Кіліс Явузлу, від сьогодні постачає природний газ з Азербайджану до Сирії”, – повідомив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслан Байрактар.

Партнером Туреччини в цьому проєкті, окрім Азербайджану та Сирії, є Катар. На церемонії запуску гілки газопроводу з Туреччини в Сірію були присутні також міністр економіки Азербайджану Мікаїл Джаббаров, міністр енергетики Сирії Мухаммед аль-Башир та голова фонду розвитку Катару Фахад Хамад аль-Сулайті.

Байрактар зазначив, що спочатку щоденний потік складатиме 6 мільйонів кубічних метрів, що у річному вимірі дасть 2 мільярди кубічних метрів природного газу. Завдяки постачанню природного газу на електростанції поблизу Алеппо буде забезпечено потужність 1200 мегаватів, що задовольнить потреби в електроенергії приблизно 5 мільйонів домогосподарств.