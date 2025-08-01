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Сирія створює комісію для розслідування нападів на цивільних у Сувейді

Сутички між бедуїнськими кланами та бійцями релігійної меншини друзи забрали сотні життів.

Сирія створює комісію для розслідування нападів на цивільних у Сувейді
Тривають зіткнення у місті Ес-Сувейда на півдні Сирії
Фото: EPA/UPG

Нова влада Сирії створила комітет, якому доручено розслідувати напади на цивільних жителів під час нещодавнього міжконфесійного насильства на півдні країни.

Про це повідомляє France24 з посиланням на місцеву владу.

Сутички у провінції Свейда на початку липня забрали життя сотень людей, десяткам тисяч довелося залишити домівки.

“…це загрожувало зруйнувати крихкий післявоєнний перехідний період Сирії” ‒ зазначає видання.

Насильство спровокувало викрадення людей у взаємній боротьбі між озброєними бедуїнськими кланами, переважно сунітами, та бійцями релігійної меншини друзи, відгалуження шиїтського ісламу. Сирійські урядові сили втрутилися, щоб припинити бойові дії, але фактично стали на бік угруповань.

Невдовзі з'явилися тривожні відео та повідомлення про те, як друзів принижують та вбивають на публіці, іноді під сектантські образи. Пізніше групи друзів здійснили напади помсти на бедуїнські громади.

Міністерство юстиції Сирії заявило, що комітет працюватиме над розкриттям “обставин, що призвели до подій у Свейді”, розслідуватиме напади та передасть причетних до них до суду, повідомляє державне інформаційне агентство SANA. Комітет має подати остаточний звіт протягом трьох місяців.

  • Схожий комітет було сформовано в березні, коли внаслідок міжконфесійного насильства на узбережжі Сирії загинули сотні цивільних жителів з алавітської релігійної меншини, яка також є шиїтським відгалуженням.
  • Напади озброєних груп, пов'язаних з колишнім президентом Башаром Асадом, представником алавітської меншини, спонукали Дамаск направити сили безпеки, які спустилися на узбережжя з інших районів країни, до яких приєдналися тисячі озброєних цивільних осіб.
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