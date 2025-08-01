Посланець США Віткофф відвідає Смугу Гази, повідомляють про 111 загиблих за добу

Спеціальний посланець США Стів Віткофф відвідає сьогодні Смугу Гази, щоб оглянути місця розподілу продуктів харчування.

Це підтвердила прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт, пише BBC.

Лівітт сказала, що Віткофф відвідає територію разом з послом США в Ізраїлі Майком Хакабі та “забезпечить план доставки більшої кількості продуктів харчування та зустрінеться з місцевими жителями Гази, щоб з перших вуст почути про цю жахливу ситуацію на місцях”.

Віткофф, який перебуває з візитом в Ізраїлі, також зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, додала прессекретарка, назвавши зустріч продуктивною.

Міністерство охорони здоров'я Гази, кероване ХАМАС, повідомило, що за 24 години до полудня четверга загинуло 111 людей, 91 з них ‒ під час звернення за допомогою. Директор лікарні повідомив BBC, що понад 50 палестинців загинули та ще 400 отримали поранення, чекаючи на їжу біля переправи на півночі Гази в середу.

На відеозаписах видно, як постраждалих внаслідок інциденту біля переправи Зікім на возах везуть до лікарні Аль-Шифа в місті Газа.

Агентство цивільної оборони Гази заявило, що ізраїльські сили стріляли по натовпу, що зібрався навколо вантажівок з допомогою. Ізраїльські військові заявили, що війська здійснили “попереджувальні постріли”, але їм “невідомо про жодні жертви”.

Ізраїльські чиновники погрожували, що якщо найближчими днями не буде прогресу щодо угоди про припинення вогню та звільнення заручників, вони можуть вжити нових каральних заходів проти ХАМАСу. Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що вони можуть включати анексію частин Гази.

Невдовзі після прибуття свого посланця до Ізраїлю президент США Дональд Трамп написав у соціальних мережах: “Найшвидший спосіб покласти край гуманітарній кризі в Газі ‒ це щоб ХАМАС ЗДАВСЯ ТА ЗВІЛЬНИВ ЗАРУЧНИКІВ!!!”.

Відповідно до інформації ООН, щодня Газа потребує не менше 800 вантажівок з продуктами харчування та іншою гуманітарною допомогою. Ізраїль пропускає значно менше. Минулого тижня генсек ВООЗ заявив, що голод у Газі створений штучно.