США відтермінували на три місяці введення нових мит проти Мексики

Країни планують укласти нову торговельну угоду за цей час.

США відкладуть підвищені мита для Мексики ще на три місяці.

Про таку домовленість із президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум повідомив президент США Дональд Трамп.

«Ми домовилися продовжити ще на 90 днів чинність угоди, яка діяла впродовж останнього часу. Відповідно до неї, Мексика й надалі сплачуватиме мито у розмірі 25% на фентаніл, 25% на автомобілі та 50% на сталь, алюміній і мідь», — зазначив лідер США у своїй соцмережі.

За його словами, Мексика також погодилася негайно скасувати нетарифні торговельні бар’єри.

«Домовленості з Мексикою мають певні особливості, відмінні від угод з іншими країнами», — додав президент США.

У переговорах брали участь віцепрезидент Джей Ді Венс, міністр фінансів Скотт Бессент, держсекретар Марко Рубіо, міністр торгівлі Говард Лутнік, торговий представник США, посол Джемісон Ґрір, керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлз і радник з питань безпеки Стівен Міллер.

За словами Трампа, США та Мексика планують укласти нову торговельну угоду протягом цього періоду або пізніше. Співпраця з Мексикою триватиме, зокрема, в питаннях боротьби з наркотиками й нелегальною міграцією.