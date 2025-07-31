Голова Єврокомісії назвала "позитивним кроком" ухвалення закону про відновлення незалежності НАБУ і САП

"Реформи в Україні у сфері верховенства права та боротьби з корупцією мають продовжуватися. Вони залишаються важливими для просування України на європейському шляху".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що підписаний президентом України Володимиром Зеленським закон щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є позитивним кроком.

"Підпис президента Зеленського під законом про відновлення незалежності НАБУ та САП є позитивним кроком. Реформи в Україні у сфері верховенства права та боротьби з корупцією мають продовжуватися. Вони залишаються важливими для просування України на європейському шляху. ЄС продовжуватиме підтримувати ці зусилля", - написала вона в соцмережі Х.

President @ZelenskyyUa's signature on the law restoring NABU & SAPO independence is a welcome step.



Ukraine’s rule of law and anti-corruption reforms should continue. They remain essential for Ukraine’s progress on the European path.



The EU will continue to support these… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 31, 2025