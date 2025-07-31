Голова Єврокомісії назвала "позитивним кроком" ухвалення закону про відновлення незалежності НАБУ і САП

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що підписаний президентом України Володимиром Зеленським закон щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є позитивним кроком.
"Підпис президента Зеленського під законом про відновлення незалежності НАБУ та САП є позитивним кроком. Реформи в Україні у сфері верховенства права та боротьби з корупцією мають продовжуватися. Вони залишаються важливими для просування України на європейському шляху. ЄС продовжуватиме підтримувати ці зусилля", - написала вона в соцмережі Х.
President @ZelenskyyUa's signature on the law restoring NABU & SAPO independence is a welcome step.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 31, 2025
Ukraine’s rule of law and anti-corruption reforms should continue. They remain essential for Ukraine’s progress on the European path.
The EU will continue to support these…
- Сьогодні, 31 липня, Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому законопроєкт Зеленського про посилення повноважень НАБУ і САП (№13533). Президент уже підписав цей документ.
- 22 липня Рада підтримала законопроєкт № 12414, який обмежує незалежність НАБУ та САП. Голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента ветувати законопроєкт, але Зеленський його підписав того ж дня.
- Це викликало протести в Києві та інших містах Україні, а також стурбованість з боку західних партнерів.
- Згодом Зеленський вніс до Ради новий законопроєкт - №13533. За оцінкою антикорупційних органів, він відновлює усі процесуальні повноваження й гарантії незалежності НАБУ і САП.