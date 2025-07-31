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Голова Єврокомісії назвала "позитивним кроком" ухвалення закону про відновлення незалежності НАБУ і САП

"Реформи в Україні у сфері верховенства права та боротьби з корупцією мають продовжуватися. Вони залишаються важливими для просування України на європейському шляху".

Голова Єврокомісії назвала "позитивним кроком" ухвалення закону про відновлення незалежності НАБУ і САП
Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що підписаний президентом України Володимиром Зеленським закон щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є позитивним кроком.

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"Підпис президента Зеленського під законом про відновлення незалежності НАБУ та САП є позитивним кроком. Реформи в Україні у сфері верховенства права та боротьби з корупцією мають продовжуватися. Вони залишаються важливими для просування України на європейському шляху. ЄС продовжуватиме підтримувати ці зусилля", - написала вона в соцмережі Х.

  • Сьогодні, 31 липня, Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому законопроєкт Зеленського про посилення повноважень НАБУ і САП (№13533). Президент уже підписав цей документ.
  • 22 липня Рада підтримала законопроєкт № 12414, який обмежує незалежність НАБУ та САП. Голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента ветувати законопроєкт, але Зеленський його підписав того ж дня.
  • Це викликало протести в Києві та інших містах Україні, а також стурбованість з боку західних партнерів.
  • Згодом Зеленський вніс до Ради новий законопроєкт - №13533. За оцінкою антикорупційних органів, він відновлює усі процесуальні повноваження й гарантії незалежності НАБУ і САП. 
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