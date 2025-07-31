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Сполучені Штати запровадять 15% мито на товари з Південної Кореї, ‒ Трамп

Нова ставка також застосовуватиметься до експорту південнокорейських автомобілів.

Сполучені Штати запровадять 15% мито на товари з Південної Кореї, ‒ Трамп
Фото: EPA/UPG

Вашингтон запровадить 15% мито на товари, що імпортуються з Південної Кореї. Раніше йшлося про 25%. Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє DW.

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Нове мито ставить Південну Корею в один ряд з іншими торговельними партнерами США, такими як Японія та Європейський Союз, які також уклали торговельні угоди з Трампом на рівні 15% мито на свій експорт до США. Нова ставка також застосовуватиметься до експорту південнокорейських автомобілів.

“Трамп рекламував це як “повну торговельну угоду” між США та Південною Кореєю”, ‒ зазначає видання.

За його словами, Сеул також погодився купити американські енергетичні продукти на суму 100 мільярдів доларів, зокрема скраплений природний газ.

“Південна Корея надасть Сполученим Штатам 350 мільярдів доларів на інвестиції”, – зазначив Трамп у дописі на своїй платформі Truth Social. Він додав, що Сеул інвестує в США додаткову невизначену “велику суму грошей”.

Більше про угоду

Поки не зрозуміло, як будуть структуровані інвестиційні угоди, звідки надходитиме фінансування та в які терміни. Трамп заявив, що про додаткові південнокорейські інвестиції буде оголошено пізніше.

Він додав, що ця східноазійська країна ще більше відкриє свої ринки для американської продукції, йдеться про легкові автомобілі, вантажівки та сільськогосподарську продукцію, і не запроваджуватиме на них імпортні мита.

Вондочас Кім Ен Бом, керівник політичного відділу адміністрації президента Південної Кореї, заявив на брифінгу в Сеулі, що ринки рису та яловичини країни не будуть додатково відкриті для США через чутливість цих секторів.

Трамп заявив у середу, що президент Південної Кореї Лі Чже Мьон відвідає Білий дім “протягом наступних двох тижнів” для двосторонніх переговорів. Ця зустріч стане їхньою першою з моменту вступу Лі на посаду в червні.

  • Раніше Трамп оголосив про досягнення угоди з Пакистаном, яка передбачає допомогу Вашингтона у розробці нафтових запасів цієї південноазійської країни.
  • Вчора Трамп заявив про запровадження з 1 серпня 25% мит на імпортні товари з Індії за купівлю російської нафти.
  • Трамп також у середу оголосив про запровадження на товари із Бразилії ставки тарифного мита у розмірі 50%. Таким чином він покарав бразильську владу за кримінальну справу проти колишнього президента Жаїра Болсонару, якому американський президент відверто симпатизує.
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