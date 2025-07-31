Віцепрезидентка Єврокомісії розкритикувала фон дер Ляєн за пасивність щодо Ізраїлю.

Тереза Рібера порівняла страждання жителів Гази зі стражданнями євреїв, ув'язнених нацистами у Варшавському гетто під час Голокосту.

Віцепрезидентка Єврокомісії Тереза Рібера закликала президентку органу Урсулі фон дер Ляєн зайняти рішучішу позицію щодо Ізраїлю через вбивства та голодування палестинців у Смузі Гази.

Про це вона заявила в інтерв'ю іспанській радіомережі Cadena Ser, пише Politico.

“Протягом місяців, практично щотижня”, – сказала Рібера, коментуючи ситуацію в анклаві.

Рібера зазначила, що розбіжності в думках у Комісії відображають розбіжності між європейськими лідерами, які у вівторок не змогли домовитися про пропозицію відключити Ізраїль від програми ЄС досліджень Horizon, частково завдяки стриманості Берліна.

Рібера порівняла страждання жителів Гази зі стражданнями євреїв, ув'язнених нацистами у Варшавському гетто під час Голокосту. Вона розкритикувала ЄС за те, що блок байдуже спостерігає, як розгортається “один з найгірших гуманітарних скандалів” в історії.

“Ми ведемо перегони з часом, люди вмирають від голоду”, ‒ підкреслила віцепрезидентка.

“Берлін залишається ключовим вузьким місцем тут, а канцлер Фрідріх Мерц зазнає дедалі більшого тиску з боку союзників по коаліції”, ‒ додає Politico.

У понеділок Мерц заявив, що чекатиме на результати дводенного візиту до Ізраїлю та на Західний берег його міністра закордонних справ Йоганна Вадефула. Після поїздки Вадефула, яка починається близько полудня сьогодні, уряд перегляне свою позицію щодо призупинення участі Ізраїлю в програмі Horizon. Вадефул має зустрітися зі своїм ізраїльським колегою Гідеоном Сааром; ходять чутки про зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, але вона не підтверджена.

“Головна мета ‒ це, безумовно, припинення вогню”, ‒ сказав Вадефул. Він закликав до більшої гуманітарної допомоги, заявивши, що “кількість жертв у Смузі Гази занадто висока. Нам потрібна допомога людям там”.

Берлін також хоче, щоб ХАМАС звільнив решти ізраїльських заручників. “Досі 50 людей вважаються зниклими безвісти. Близько 20 з них, ймовірно, ще живі. Ми хочемо їх звільнити ‒ це наш головний пріоритет”, ‒ сказав Вадефул.

Німеччина також має “чітку думку” щодо розмов Ізраїлю про анексію Західного берега, і Вадефул сказав, що планує чітко заявити про це уряду Нетаньягу. “Ми підтримуємо рішення про дві держави, зобов’язані дотримуватися міжнародного права та не схвалюємо незаконні поселення на Західному березі. Ми завжди це говорили”, ‒ додав він.

Нідерланди, які традиційно однозначно підтримують Ізраїль, також – принаймні риторично ‒ сигналізують про зміну позиції. Речник міністра закордонних справ Нідерландів Каспара Вельдкампа повідомив Politico, що через “відсутність прогресу” щодо угод між ЄС та Ізраїлем щодо гуманітарної допомоги Газі Амстердам вирішив виступати за призупинення дії торгового розділу угоди.

Співробітники ЄС звернулися до Урсули фон дер Ляєн та Верховного представника Каї Каллас із закликом до “негайних та рішучих дій, щоб змусити Ізраїль допустити доставку величезної гуманітарної допомоги до Гази”. У листі, який, за словами одного з організаторів, підписали близько 850 співробітників, міститься заклик до заходів, включно зі цілеспрямованими санкціями, а також до призупинення дипломатичних відносин з Ізраїлем Європейською службою зовнішніх дій.