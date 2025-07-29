Єврокомісія наполягає на частковому призупиненні участі Ізраїлю в дослідницькому фонді ЄС

Йдеться про програму "Accelerator", яка фінансує високотехнологічні стартапи з потенційним подвійним призначенням у сферах безпілотників, штучного інтелекту і кібербезпеки.

Європейська комісія хоче частково відсторонити Ізраїль від участі у своїй флагманській програмі досліджень та розробок “Горизонт Європа” (Horizon Europe).

Про це пише Politico.

“Військова діяльність Ізраїлю в Газі може поставити під загрозу його участь у схемі вартістю 95 мільярдів євро, до якої він приєднався у 2021 році як асоційована країна, що є найближчою формою дослідницької співпраці для країн, що не входять до ЄС”, ‒ зазначає видання.

Пропозиція з’явилася після того, як Євросоюз у червні переглянув угоду про асоціацію, визначивши, що Ізраїль порушує зобов’язання щодо прав людини. Євроблок посилив критику країни на тлі заяв ООН про серйозне недоїдання серед населення Гази.

Призупинення стосується програми Європейська рада з інновацій (European Innovation Council ‒ EIC) cумою 10,1 мільярда євро у межах “Горизонт Європа”. Рішення вплине на ізраїльські організації, що беруть участь в проєкті EIC "Accelerator", яка фінансує високотехнологічні стартапи з потенційним подвійним призначенням у сферах безпілотників, штучного інтелекту і кібербезпеки.

Водночас зміни не торкнуться ізраїльських університетів та дослідників у традиційних напрямках Horizon Europe. Водночас відсторонення ще має схвалити кваліфікована більшість країн ЄС.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю назвало запропоноване призупинення “помилковим, прикрим та невиправданим”, попередивши, що це рішення “лише служить зміцненню ХАМАС і тому підриває шанси на досягнення припинення вогню”.