Індія заявила про знищення трьох бойовиків, пов'язаних з нападом у Кашмірі

“У нас є посвідчення виборців з Пакистану, що належать двом із трьох убитих чоловіків. Навіть шоколад, який вони несли, був виготовлений у Пакистані”, – сказав міністр внутрішніх справ Аміт Шах у парламенті.

Сили безпеки Індії вбили головних винуватців нападу в Кашмірі у квітні. Про це заявив міністр внутрішніх справ Індії Аміт Шах законодавцям, пише Bloomberg.

Видання зазначає, що операція відбулася на тлі пильної уваги опозиції щодо ймовірного провалу розвідки в цьому інциденті.

Під час обговорення в нижній палаті парламенту Шах підтвердив, що троє бойовиків були вбиті в понеділок унаслідок операції індійських збройних сил у Кашмірі. “В операції Махадев, Сулейман, також відомий як Файзал, Афган та Джибран, ці троє терористів були вбиті”, – сказав Шах.

Він наголосив, що є достатньо доказів, включно з вилученою зброєю, що пов’язує цих чоловіків з нападами в Кашмірі.

Цей розвиток подій пропонує певне полегшення уряду прем'єр-міністра Нарендри Моді, який зіткнувся з тиском опозиції щодо своєї реакції на квітневий напад, зокрема щодо того, як бойовики отримали доступ та уникли полону.

Напад, унаслідок якого загинуло 26 цивільних жителів у Пахалгамі в контрольованому Індією Кашмірі, призвів до військових зіткнень з Пакистаном у травні, після того, як Нью-Делі звинуватив свого сусіда у різанині. Ісламабад заперечує свою причетність.

“У нас є посвідчення виборців з Пакистану, що належать двом із трьох убитих чоловіків. Навіть шоколад, який вони несли, був виготовлений у Пакистані”, – сказав Шах у вівторок.

Вчора під час обговорення в парламенті міністр оборони Раджнатх Сінгх заявив, що метою травневих ударів по території Пакистану було знищення “розплідників терору”, що там діють, а не “перетин кордону чи захоплення території”.

Опозиція також тиснула на уряд, щоб той пояснив, чи відігравали США роль у посередництві у припиненні вогню між південноазійськими сусідами після зіткнень. Президент Дональд Трамп неодноразово стверджував, що використав торгівлю як важіль впливу для забезпечення перемир'я між ядерними суперниками – версію, яку Нью-Делі послідовно відкидає.