Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Patriot і проблема США
Patriot і проблема США
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
ГоловнаСвіт

Індія заявила про знищення трьох бойовиків, пов'язаних з нападом у Кашмірі

“У нас є посвідчення виборців з Пакистану, що належать двом із трьох убитих чоловіків. Навіть шоколад, який вони несли, був виготовлений у Пакистані”, – сказав міністр внутрішніх справ Аміт Шах у парламенті.

Індія заявила про знищення трьох бойовиків, пов'язаних з нападом у Кашмірі
Міністр внутрішніх справ Індії Аміт Шах
Фото: EPA/UPG

Сили безпеки Індії вбили головних винуватців нападу в Кашмірі у квітні. Про це заявив міністр внутрішніх справ Індії Аміт Шах законодавцям, пише Bloomberg.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Видання зазначає, що операція відбулася на тлі пильної уваги опозиції щодо ймовірного провалу розвідки в цьому інциденті.

Під час обговорення в нижній палаті парламенту Шах підтвердив, що троє бойовиків були вбиті в понеділок унаслідок операції індійських збройних сил у Кашмірі. “В операції Махадев, Сулейман, також відомий як Файзал, Афган та Джибран, ці троє терористів були вбиті”, – сказав Шах.

Він наголосив, що є достатньо доказів, включно з вилученою зброєю, що пов’язує цих чоловіків з нападами в Кашмірі.

Цей розвиток подій пропонує певне полегшення уряду прем'єр-міністра Нарендри Моді, який зіткнувся з тиском опозиції щодо своєї реакції на квітневий напад, зокрема щодо того, як бойовики отримали доступ та уникли полону. 

Напад, унаслідок якого загинуло 26 цивільних жителів у Пахалгамі в контрольованому Індією Кашмірі, призвів до військових зіткнень з Пакистаном у травні, після того, як Нью-Делі звинуватив свого сусіда у різанині. Ісламабад заперечує свою причетність.

“У нас є посвідчення виборців з Пакистану, що належать двом із трьох убитих чоловіків. Навіть шоколад, який вони несли, був виготовлений у Пакистані”, – сказав Шах у вівторок. 

Вчора під час обговорення в парламенті міністр оборони Раджнатх Сінгх заявив, що метою травневих ударів по території Пакистану було знищення “розплідників терору”, що там діють, а не “перетин кордону чи захоплення території”.

Опозиція також тиснула на уряд, щоб той пояснив, чи відігравали США роль у посередництві у припиненні вогню між південноазійськими сусідами після зіткнень. Президент Дональд Трамп неодноразово стверджував, що використав торгівлю як важіль впливу для забезпечення перемир'я між ядерними суперниками – версію, яку Нью-Делі послідовно відкидає.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies