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Чоловік відкрив вогонь у будівлі в центрі Нью-Йорка (оновлено)

Нападник зрештою завдав самому собі смертельного поранення.

Чоловік відкрив вогонь у будівлі в центрі Нью-Йорка (оновлено)
Фото: Guardian

У Нью-Йорку озброєний чоловік розпочав стрілянину на Мангеттені в будинку на вулиці Парк-Авеню.

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Як пише The Guardian, поліція міста одразу ж попередила місцевих про потребу уникати місця активного злочину. Зрештою після прибуття правоохоронців нападник вистрілив у самого себе, завдавши смертельного поранення.

За інформацією двох чиновників з Нью-Йорка, внаслідок стрілянини були поранені щонайменше один офіцер та одна цивільна людина. Пізніше стало відомо, що поліцейський помер, а загальна кількість жертв становить 4 людини.

Будівля, до якої злочинець увірвався зі зброєю, є офісною. Там розташовані представництва інвестиційної компанії Blackstone та Національної футбольної ліги США.
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