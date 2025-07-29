Трамп визнав, що люди в Газі страждають від голоду

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час свого перебування у Шотландії заявив пресі, що у Смузі Гази відбувається "справжній голод".

Як пише BBC, таким чином господар Білого дому на прохання журналістів прокоментував слова прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який назвав "цинічною брехнею" твердження про критичну ситуацію з їжею у Газі.

Всупереч позиції свого союзника, Трамп сказав, що "ці діти виглядають дуже голодними" і навіть розповів, що звертався до влади Ізраїлю із закликом "можливо, зробити деякі речі інакше, бо вся Газа це руїна, і ніхто не зробив нічого хорошого в цьому місці".

Згідно з твердженнями контрольованого ХАМАСом міністерства охорони здоров'я у Газі, від голоду з початку війни померли вже 147 людей, з яких 88 дітей. Ізраїль послідовно відкидає звинувачення у своїй причетності до дефіциту харчових продуктів.