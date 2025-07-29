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Троє людей загинули у Румунії через повені

Негода вирувала неподалік кордонів з Україною та Молдовою.

Троє людей загинули у Румунії через повені
Наслідки повені у Румунії
Фото: Independent

У румунських жудецях Нямц та Сучава на північному сході країни неподалік кордонів з Україною та Молдовою через рясні зливи дві річки вийшли з берегів.

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Як пише Reuters, внаслідок повені загинули троє людей - 66-річний чоловік та жінки 83-ьох та 85-ти років. Сотні людей були вимушено евакуйовані зі своїх домівок.

Приблизно 25 населених пунктів постраждали від сильних дощів та вітру. Село Бростені у жудеці Сучава виявилося повністю блокованим через затоплення усіх під'їздних доріг.

Велика вода не лише понищила будівлі, але й зруйнувала кілька мостів. Наразі влада країни за допомогою гелікоптерів веде пошук людей, які могли опинитися у полоні стихії. Також відбуваються роботи з відновлення автомобільного сполучення.
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