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Трамп заявив, що домігся припинення вогню між Таїландом і Камбоджею

Лідер США доручив адміністрації відновити переговори про торгівлю з обома країнами.

Трамп заявив, що домігся припинення вогню між Таїландом і Камбоджею
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп у власній соцмережі Truth Social заявив, що домігся укладення угоди про припинення вогню між Таїландом і Камбоджею, пише Укрінформ.

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"Щойно розмовляв з виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Таїланду та прем'єр-міністром Камбоджі. Я радий повідомити, що після втручання президента Дональда Трампа обидві країни досягли угоди про припинення вогню та про мир. Вітаю всіх!" — ідеться у дописі Трампа.

Раніше Трамп заявляв, що в разі, якщо дві країни не припинять бойові дії, вони не отримають торговельної угоди зі США. Зараз, за його словами, ця можливість для них знову відкрилася.

"Я доручив своїй торговельній команді відновити переговори про торгівлю. Я вже завершив багато війн лише за шість місяців, я пишаюся тим, що є президентом миру!", — додав Трамп.

  • Сутички на спільному кордоні Таїланду і Камбоджі тривали з минулого четверга. Конфлікт вже забрав десятки життів і змусив близько 260 000 людей по обидва боки кордону залишити домівки.
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