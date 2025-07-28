Мерц: Ізраїль повинен покращити гуманітарну ситуацію в Газі, а ХАМАС потрібно роззброїти

Наразі Німеччина не бачить пріоритетності визнання палестинської державності, це "радше як один з потенційно останніх кроків до реалізації рішення про створення двох держав".

Після засідання Безпекового кабінету в Берліні канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Ізраїль повинен забезпечити покращення гуманітарної ситуації в секторі Гази та не вдаватися до анексії палестинських території, а ХАМАС повинен повністю роззброїтися та втратити будь-який політичний вплив, пише "Укрінформ".

"Ізраїль повинен негайно, всебічно та стабільно покращити катастрофічну гуманітарну ситуацію в Газі, … забезпечити цивільне населення, яке страждає, швидкою, безпечною та достатньою гуманітарною та медичною допомогою… Також не повинно бути подальших вигнань з сектору Гази... Терористи ХАМАСу мають бути роззброєні, вони не повинні грати жодної ролі в майбутньому Гази… По-третє, не повинно бути жодних подальших кроків до анексії західного берега Йордану", — наголошує Мерц.

Вжиті Ізраїлем напередодні заходи (доставка гуманітарної допомоги населенню Гази, - ред.) Мерц назвав важливим першим кроком, за яким мають швидко йти наступні щодо ставлення до людей у секторі Гази.

Канцлер наголосив, що смуга Гази потребує всеосяжного припинення вогню. ХАМАС має нарешті розчистити шлях, а заручники, деякі з яких досі є громадянами Німеччини, мають бути нарешті звільнені.

Мерц наолосив на переконання уряду Німеччини, що саме жорстокий та нелюдський терор, здійснений ХАМАСом 7 жовтня 2023 року, спровокував бойові дії в Газі.

"Німеччина стоїть на боці Ізраїлю, але Ізраїль повинен зробити свій внесок у те, щоби всі люди в регіоні мали шанс жити разом у мирі та свободі", — підкреслив канцлер.

Мерц також прокоментував питання щодо визнання можливої палестинської державності і зазначив, що уряд Німеччини наразі не має жодного рішення.

"Ми розглядаємо визнання не як перший крок, а радше як один з потенційно останніх кроків до реалізації рішення про створення двох держав", — каже він.

Наразі Німеччина у співпраці з Йорданією здійснює авіаперевезення гуманітарної допомоги для Гази.

Також ФРН продовжить обмін думками з Францією та Великою Британією щодо майбутнього управління в Газі та її відновлення після припинення вогню.