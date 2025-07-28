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Мерц: Ізраїль повинен покращити гуманітарну ситуацію в Газі, а ХАМАС потрібно роззброїти

Наразі Німеччина не бачить пріоритетності визнання палестинської державності, це "радше як один з потенційно останніх кроків до реалізації рішення про створення двох держав".

Мерц: Ізраїль повинен покращити гуманітарну ситуацію в Газі, а ХАМАС потрібно роззброїти
Канлер Німеччини Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Після засідання Безпекового кабінету в Берліні канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Ізраїль повинен забезпечити покращення гуманітарної ситуації в секторі Гази та не вдаватися до анексії палестинських території, а ХАМАС повинен повністю роззброїтися та втратити будь-який політичний вплив, пише "Укрінформ".

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"Ізраїль повинен негайно, всебічно та стабільно покращити катастрофічну гуманітарну ситуацію в Газі, … забезпечити цивільне населення, яке страждає, швидкою, безпечною та достатньою гуманітарною та медичною допомогою… Також не повинно бути подальших вигнань з сектору Гази... Терористи ХАМАСу мають бути роззброєні, вони не повинні грати жодної ролі в майбутньому Гази… По-третє, не повинно бути жодних подальших кроків до анексії західного берега Йордану", — наголошує Мерц.

Вжиті Ізраїлем напередодні заходи (доставка гуманітарної допомоги населенню Гази, - ред.) Мерц назвав важливим першим кроком, за яким мають швидко йти наступні щодо ставлення до людей у секторі Гази. 

Канцлер наголосив, що смуга Гази потребує всеосяжного припинення вогню. ХАМАС має нарешті розчистити шлях, а заручники, деякі з яких досі є громадянами Німеччини, мають бути нарешті звільнені.

Мерц наолосив на переконання уряду Німеччини, що саме жорстокий та нелюдський терор, здійснений ХАМАСом 7 жовтня 2023 року, спровокував бойові дії в Газі. 

"Німеччина стоїть на боці Ізраїлю, але Ізраїль повинен зробити свій внесок у те, щоби всі люди в регіоні мали шанс жити разом у мирі та свободі", — підкреслив канцлер.

Мерц також прокоментував питання щодо визнання можливої палестинської державності і зазначив, що уряд Німеччини наразі не має жодного рішення.

"Ми розглядаємо визнання не як перший крок, а радше як один з потенційно останніх кроків до реалізації рішення про створення двох держав", — каже він.

Наразі Німеччина у співпраці з Йорданією здійснює авіаперевезення гуманітарної допомоги для Гази.

Також ФРН продовжить обмін думками з Францією та Великою Британією щодо майбутнього управління в Газі та її відновлення після припинення вогню. 

  • Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що визнання держави Палестина до її створення може бути "контрпродуктивним".
  • Президент Франції Еммануель Макрон оголосив цього тижня, що його держава стане останньою європейською країною і першою у G7, яка визнає палестинську державність.
  • Заяву Макрона схвалили палестинські  чиновники, але розкритикували Сполучені Штати та Ізраїль, зокрема прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що це рішення "винагороджує терор" після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року.
  • Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відхилив заклики негайно визнати палестинську державу, тоді як речник уряду Німеччини заявив, що Берлін не планує визнавати палестинську державу в найближчій перспективі та що його пріоритетом є досягнення "давно назрілого прогресу" у напрямку вирішення проблеми створення двох держав.
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