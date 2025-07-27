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Ізраїль перехопив судно активістів, які намагалося прорвати морську блокаду Смугу Гази

Затримали 21 міжнародного активіста та журналіста, а також вилучили весь вантаж, включно з їжею і ліками.

Ізраїль перехопив судно активістів, які намагалося прорвати морську блокаду Смугу Гази
Судно “Хандала” у Мальмо (Швеція), травень 2024 року
Фото: EPA/UPG

Ізраїльські військові перехопили гуманітарне судно, що прямує до Смуги Гази та намагається прорвати ізраїльську блокаду палестинської території. 

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Про це повідомляє France24 з посиланням на коаліцію “Флотилія свободи”.

Затримали 21 міжнародного активіста та журналіста, а також вилучили весь вантаж, включно з продуктами харчування, зокрема дитячим та ліками.

Коаліція, яка експлуатує судно “Хандала”, заявила, що ізраїльські військові “жорстоко перехопили” судно в міжнародних водах приблизно 74 кілометрах від Гази, відключивши камери та зв'язок незадовго до півночі суботи.

“Увесь вантаж був невійськовим, цивільним і призначеним для безпосереднього розподілу серед населення, яке стикається з навмисним голодом та медичним колапсом через незаконну блокаду Ізраїлю”, – йдеться в заяві групи.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю повідомило рано вранці в неділю, що ВМС зупинили судно з реєстраційною назвою “Наварн” і доставлили його до берега.

Раніше ЦАХАЛ оголосив про тактичну паузу у військових діях у Газі для доставлення гуманітарної допомоги, яка триватиме вона до 20:00. 

Генсек ВООЗ заявив, що в Смузі Гази вже є голод, і він спричинений людським фактором. Голодування людей спричинила блокада Ізраїлем надходження гуманітарної допомоги. Щодня є потреба в 500-600 вантажівках, в той час як Ізраїль пропускає значно менше. Внаслідок голодування з жовтня 2023, згідно з заявами палестинців, загинули понад 100 людей, зокрема діти.
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