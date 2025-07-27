Ізраїль перехопив судно активістів, які намагалося прорвати морську блокаду Смугу Гази

Ізраїльські військові перехопили гуманітарне судно, що прямує до Смуги Гази та намагається прорвати ізраїльську блокаду палестинської території.
Про це повідомляє France24 з посиланням на коаліцію “Флотилія свободи”.
Затримали 21 міжнародного активіста та журналіста, а також вилучили весь вантаж, включно з продуктами харчування, зокрема дитячим та ліками.
Коаліція, яка експлуатує судно “Хандала”, заявила, що ізраїльські військові “жорстоко перехопили” судно в міжнародних водах приблизно 74 кілометрах від Гази, відключивши камери та зв'язок незадовго до півночі суботи.
“Увесь вантаж був невійськовим, цивільним і призначеним для безпосереднього розподілу серед населення, яке стикається з навмисним голодом та медичним колапсом через незаконну блокаду Ізраїлю”, – йдеться в заяві групи.
Міністерство закордонних справ Ізраїлю повідомило рано вранці в неділю, що ВМС зупинили судно з реєстраційною назвою “Наварн” і доставлили його до берега.
The Israeli navy has stopped the vessel Navarn from illegally entering the maritime zone of the coast of Gaza.— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) July 26, 2025
The vessel is safely making its way to the shores of Israel. All passengers are safe.
Unauthorized attempts to breach the blockade are dangerous, unlawful, and… pic.twitter.com/i4AKpUBLRe
Раніше ЦАХАЛ оголосив про тактичну паузу у військових діях у Газі для доставлення гуманітарної допомоги, яка триватиме вона до 20:00.
Генсек ВООЗ заявив, що в Смузі Гази вже є голод, і він спричинений людським фактором. Голодування людей спричинила блокада Ізраїлем надходження гуманітарної допомоги. Щодня є потреба в 500-600 вантажівках, в той час як Ізраїль пропускає значно менше. Внаслідок голодування з жовтня 2023, згідно з заявами палестинців, загинули понад 100 людей, зокрема діти.