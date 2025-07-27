Вучич: Сербія не вводитиме санкції проти Росії

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що його країна не планує вводити санкції проти Росії попри тиск із боку західних держав, пише Dnevnik.
«Ми свою політику ведемо на основі принципів, а не залежно від того, що нам подобається чи вигідно в певний момент. Ми продовжимо вести принципову політику, яку не люблять ні на Заході, ні на Сході, але яку підтримують громадяни Сербії», — сказав Вучич.
Так він прокоментував слова міністра з питань європейської інтеграції Неманьї Старовича, який в інтерв’ю австрійським ЗМІ припустив, що Сербія може запровадити санкції після вступу до ЄС. Вучич заявив, що міністр висловився необережно, але позиція країни залишається незмінною.
«Мушу всіх разом розчарувати: Сербія не вводитиме санкції проти Російської Федерації», — сказав президент.
Він також повідомив, що з 31 липня Сербія не експортує зброї, що ускладнює роботу оборонних підприємств і виплату зарплат працівникам.
«Ми не дозволимо великим гравцям використовувати нас у своїх іграх. Наша політика залишається такою — санкцій не буде», — підсумував Вучич.
- У червні цього року Сербія стала єдиною країною-учасницею саміту Україна - Південно-Східна Європа в Одесі, яка відмовилася підписати спільну декларацію щодо засудження російської агресії та підтримки євроатлантичної інтеграції нашої держави.
- Вучич тоді заявив сербській пресі, що таким чином "не зрадив Росію, як це писали деякі" - на відміну від інших представлених на саміті держав, які "готові прийняти все, що завгодно, спрямоване проти Росії".
- Сербський президент цьогоріч їздив до Путіна святкувати 9 травня.