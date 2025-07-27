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Вучич: Сербія не вводитиме санкції проти Росії

Крім того, з 31 липня Сербія не експортує зброї, що ускладнює роботу оборонних підприємств і виплату зарплат працівникам.

Вучич: Сербія не вводитиме санкції проти Росії
президент Сербії Александр Вучич
Фото: EPA/UPG

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що його країна не планує вводити санкції проти Росії попри тиск із боку західних держав, пише Dnevnik.

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«Ми свою політику ведемо на основі принципів, а не залежно від того, що нам подобається чи вигідно в певний момент. Ми продовжимо вести принципову політику, яку не люблять ні на Заході, ні на Сході, але яку підтримують громадяни Сербії», — сказав Вучич.

Так він прокоментував слова міністра з питань європейської інтеграції Неманьї Старовича, який в інтерв’ю австрійським ЗМІ припустив, що Сербія може запровадити санкції після вступу до ЄС. Вучич заявив, що міністр висловився необережно, але позиція країни залишається незмінною.

«Мушу всіх разом розчарувати: Сербія не вводитиме санкції проти Російської Федерації», — сказав президент.

Він також повідомив, що з 31 липня Сербія не експортує зброї, що ускладнює роботу оборонних підприємств і виплату зарплат працівникам.

«Ми не дозволимо великим гравцям використовувати нас у своїх іграх. Наша політика залишається такою — санкцій не буде», — підсумував Вучич.

  • У червні цього року Сербія стала єдиною країною-учасницею саміту Україна - Південно-Східна Європа в Одесі, яка відмовилася підписати спільну декларацію щодо засудження російської агресії та підтримки євроатлантичної інтеграції нашої держави.
  • Вучич тоді заявив сербській пресі, що таким чином "не зрадив Росію, як це писали деякі" - на відміну від інших представлених на саміті держав, які "готові прийняти все, що завгодно, спрямоване проти Росії".
  • Сербський президент цьогоріч їздив до Путіна святкувати 9 травня.
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