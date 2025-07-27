Адміністрація Трампа хоче, аби штати позбавили іммігрантів права на навчання за зниженими тарифами

Американський штат Техас протягом 24 років дозволяв молодим людям без документів отримувати право на навчання у коледжах штату за місцевими тарифами. Президент США Дональд Трамп переконав штат скасувати цю політику за лічені години, пише Politico.

Після повернення до Білого дому Міністерство юстиції Трампа почало оскаржувати закони Техасу, Кентуккі та Міннесоти, які дозволяють студентам без документів платити за навчання за ставкою, встановленою для резидентів штату. Ця ціна часто може становити половину тієї, яку платять студенти з інших штатів.

Знижка на навчання для нелегальних іммігрантів, привезених до США в дитинстві, має довгу двопартійну історію. Закон у Техасі підписав тодішній губернатор-республіканець Рік Перрі, після чого 23 штати, а також округ Колумбія, підписали його. У лютому цього року Флорида скасувала закон про плату за навчання в штаті, датований 2014 роком. У штаті навчається близько 408 000 нелегальних студентів, що становить менше 2% від загальної кількості студентів коледжів. Міністерство юстиції стверджує, що ці закони про плату за навчання несправедливо пропонують іноземцям перевагу, недоступну для громадян США та легальних резидентів, які проживають у сусідньому штаті.

Правова кампанія зі скасування цих законів, яка розширюється, є ще однією ознакою того, наскільки ретельно друга адміністрація Трампа виконує обіцянку президента щодо запобігання нелегальній імміграції та сприяння “самодепортації”.“Раніше це не було політичним. Це була ідея, що якщо це єдина країна, яку ви коли-небудь знали, то, найімовірніше, ви проведете тут усе своє життя, і ми повинні хотіти, щоб ви були освіченими та продуктивними”, ‒ прокоментував губернатор Кентуккі, демократ Енді Бешир політику оплати навчання в штаті для студентів-нелегалів.

Але генеральний прокурор Кентуккі від Республіканської партії Рассел Коулман цього літа став на бік Трампа. Він закликав Раду з вищої освіти штату “відкликати регулювання”, щоб уникнути програшної судової тяганини.

Техас, перший штат, проти якого Міністерство юстиції подало позов цього року, припинив дію своєї політики в координації з Білим домом.