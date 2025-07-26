Армія Ізраїлю заявила, що сьогодні ввечері доставить з повітря гуманітарну допомогу у смугу Гази

Також ізраїльські військові заявили, що створять безпечні маршрути у смузі Гази для доставки продовольства та ліків ООН.

ЦАХАЛ сьогодні ввечері скине з повітря гуманітарну допомогу у смузі Гази, передає The Times of Israel.

У своїй заяві ЦАХАЛ повідомляє, що скидання здійснять ВПС Ізраїлю у координації з міжнародними гуманітарними організаціями.

«Скидання включатиме сім піддонів з допомогою, що містить борошно, цукор та консерви, які будуть надані міжнародними організаціями», – йдеться в повідомленні ЦАХАЛу.

Військові зазначають, що цей крок спрямований на покращення гуманітарної ситуації в Газі та «спростування хибного твердження про навмисний голод у Смузі Гази».

Крім того, ЦАХАЛ повідомляє, що «будуть створені визначені гуманітарні коридори для забезпечення безпечного пересування конвоїв ООН, які доставляють продовольство та ліки населенню».

«Армія оборони Ізраїлю готова запровадити гуманітарні паузи в густонаселених районах і продовжуватиме операції з ліквідації терористичної інфраструктури та ліквідації терористів у зонах їхньої активності», – йдеться у повідомленні.