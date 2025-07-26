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ЗМІ: Ізраїль завдав нових авіаударів по Газі

Відомо про 25 загиблих через удари Ізраїлю.

ЗМІ: Ізраїль завдав нових авіаударів по Газі
Фото: EPA/UPG

За даними представників охорони здоров'я та служби швидкої допомоги в суботу, щонайменше 25 людей загинули внаслідок ізраїльських авіаударів та вогнепальних обстрілів протягом ночі.

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Про це пише Guardian.

Співробітники лікарні Шифа повідомили, що більшість жертв були вбиті в результаті обстрілу, коли вони чекали на вантажівки з допомогою поблизу контрольно-пропускного пункту Зікім.

Співробітники лікарні та служба швидкої допомоги додали, що серед загиблих унаслідок ударів — четверо людей у житловому будинку в Газі.

  • Генсек ВООЗ заявив, що в Смузі Гази вже є голод, і він спричинений людським фактором. Голодування людей спричинила блокада Ізраїлем надходження гуманітарної допомоги. Щодня є потреба в 500-600 вантажівках, в той час як Ізраїль пропускає значно менше. Внаслідок голодування з жовтня 2023, згідно з заявами палестинців, загинули понад 100 людей, зокрема діти.
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