ЗМІ: Ізраїль завдав нових авіаударів по Газі

За даними представників охорони здоров'я та служби швидкої допомоги в суботу, щонайменше 25 людей загинули внаслідок ізраїльських авіаударів та вогнепальних обстрілів протягом ночі.
Про це пише Guardian.
Співробітники лікарні Шифа повідомили, що більшість жертв були вбиті в результаті обстрілу, коли вони чекали на вантажівки з допомогою поблизу контрольно-пропускного пункту Зікім.
Співробітники лікарні та служба швидкої допомоги додали, що серед загиблих унаслідок ударів — четверо людей у житловому будинку в Газі.
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- Генсек ВООЗ заявив, що в Смузі Гази вже є голод, і він спричинений людським фактором. Голодування людей спричинила блокада Ізраїлем надходження гуманітарної допомоги. Щодня є потреба в 500-600 вантажівках, в той час як Ізраїль пропускає значно менше. Внаслідок голодування з жовтня 2023, згідно з заявами палестинців, загинули понад 100 людей, зокрема діти.