ЗМІ: Ізраїль завдав нових авіаударів по Газі

Відомо про 25 загиблих через удари Ізраїлю.

За даними представників охорони здоров'я та служби швидкої допомоги в суботу, щонайменше 25 людей загинули внаслідок ізраїльських авіаударів та вогнепальних обстрілів протягом ночі.

Про це пише Guardian.

Співробітники лікарні Шифа повідомили, що більшість жертв були вбиті в результаті обстрілу, коли вони чекали на вантажівки з допомогою поблизу контрольно-пропускного пункту Зікім.

Співробітники лікарні та служба швидкої допомоги додали, що серед загиблих унаслідок ударів — четверо людей у житловому будинку в Газі.

США вийшли із перемовного процесу між Ізраїлем і ХАМАСом, оскільки останні не налаштовані на переговори. Водночас у ХАМАСі заявили, що сподіваються на відновлення переговорів про припинення вогню у Газі.