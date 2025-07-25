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Трамп: ХАМАС не хотів укладати угоду про припинення вогню у Газі і тепер на нього "полюватимуть"

Трамп вважає мирну угоду щодо ізраїльських заручників малоймовірною.

Трамп: ХАМАС не хотів укладати угоду про припинення вогню у Газі і тепер на нього "полюватимуть"
Дональд Трамп
Фото: ABC

Президент США Дональд Трамп перед візитом до Шотландії заявив, що ХАМАС не хотів укладати угоду про припинення вогню із Ізраїлем і тепер лідерів угрупування будуть переслідувати, пише Reuters.

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"ХАМАС насправді не хотів укладати угоду. Я думаю, вони хочуть померти. І це дуже погано. І дійшло до того, що доведеться завершити роботу", — сказав Трамп.

Він додав, що, на його думку, на членів ХАМАС тепер "полюватимуть". 

Трамп вважає мирну угоду щодо ізраїльських заручників малоймовірною, адже, на його думку, в угрупування не залишилося "жодних козирів" для переговорів.

  • Генсек ВООЗ заявив, що в Смузі Гази вже є голод, і він спричинений людським фактором. Голодування людей спричинила блокада Ізраїлем надходження гуманітарної допомоги. Щодня є потреба в 500-600 вантажівках, в той час як Ізраїль пропускає значно менше. Внаслідок голодування з жовтня 2023, згідно з заявами палестинців, загинули понад 100 людей, зокрема діти.
  • У ХАМАС заявили, що про відновлення переговорів про припинення вогню в Газі наступного тижня
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