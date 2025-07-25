Трамп: ХАМАС не хотів укладати угоду про припинення вогню у Газі і тепер на нього "полюватимуть"

Президент США Дональд Трамп перед візитом до Шотландії заявив, що ХАМАС не хотів укладати угоду про припинення вогню із Ізраїлем і тепер лідерів угрупування будуть переслідувати, пише Reuters.

"ХАМАС насправді не хотів укладати угоду. Я думаю, вони хочуть померти. І це дуже погано. І дійшло до того, що доведеться завершити роботу", — сказав Трамп.

Він додав, що, на його думку, на членів ХАМАС тепер "полюватимуть".

Трамп вважає мирну угоду щодо ізраїльських заручників малоймовірною, адже, на його думку, в угрупування не залишилося "жодних козирів" для переговорів.