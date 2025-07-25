США готуються дозволити обмежені нафтові операції у Венесуелі, зокрема Chevron

Сполучені Штати готуються надати нові дозволи ключовим партнерам венесуельської державної компанії PDVSA, починаючи з Chevron, пише Reuters.

Це дозволить їм працювати з обмеженнями в країні, що перебуває під санкціями ОПЕК, та здійснювати обмін нафтою, повідомили п'ять джерел, знайомих із ситуацією.

“Якщо дозволи нададуть, найбільша американська нафтова компанія, а можливо, і європейські партнери PDVSA, ознаменують собою відхід від політики тиску, ухваленої Вашингтоном цього року на енергетичну галузь Венесуели, яка перебуває під санкціями США з 2019 року”, ‒ зазначає видання.

Адміністрація президента Дональда Трампа може тепер дозволити енергетичним компаніям платити підрядникам з видобутку нафти та здійснювати необхідний імпорт для забезпечення безперервності роботи. Частину імпорту можуть обміняти на венесуельську нафту, як це дозволили попередні ліцензії.

Високопоставлений представник Держдепартаменту США заявив, що не може розголошувати інформацію про будь-які конкретні ліцензії, видані партнерам PDVSA, але додав, що Сполучені Штати не дозволять уряду президента Ніколаса Мадуро отримувати прибуток від продажу нафти.

Натомість джерело, пов'язане з офіційними особами США та Венесуели, заявило, що важко зрозуміти, як уряд Мадуро може не отримувати вигоду від постачання нафти Chevron до США.

Цей крок щодо послаблення деяких обмежень у нафтовому секторі Венесуели відбувся після обміну полоненими у липні, коли Мадуро звільнив 10 американських ув'язнених, погодившись на повернення понад 200 венесуельців, які були депортовані з США та утримувалися у в'язниці Сальвадору.

Відносини між двома країнами були напруженими протягом багатьох років, і адміністрація Трампа публічно підтримувала лідерів опозиції, які стверджують, що їхній кандидат переміг на минулорічних виборах, а не Мадуро.

У лютому Трамп оголосив про скасування кількох енергетичних ліцензій у Венесуелі, включно з ліцензією Chevron, і дав час до кінця травня для згортання всіх транзакцій.

Цей крок залишив усі операції в спільних нафтогазових підприємствах з Chevron та іншими партнерами в руках PDVSA, але компаніям було дозволено зберегти свої частки, а видобуток залишився майже незмінним. Державний департамент США, який у травні заблокував рішення спеціального посланника президента Річарда Гренелла щодо продовження ліцензій, цього разу встановлює умови щодо будь-яких змін у дозволах, щоб жодні готівкові кошти не надходили до скарбниці Мадуро, повідомили три джерела.