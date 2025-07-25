Австралія та Британія підпишуть 50-річний договір, що передбачає будівництво атомних субмарин

Договір не впливає на партнерство в галузі безпеки Aukus між Австралією, Великою Британією та США, яке наразі розглядається адміністрацією Трампа.

Австралія та Велика Британія підпишуть завтра знаковий 50-річний оборонний договір, який передбачає будівництво атомних підводних човнів.

Про це заявили високопоставлені міністри після переговорів на високому рівні в Сіднеї, пише Bloomberg.

Угода буде найважливішим двостороннім пактом з часів Федерації Австралії в 1901 році, що підкреслює поглиблення оборонних зв'язків між історичними партнерами на тлі все більшої глобальної геополітичної нестабільності.

Обидві сторони наголосили, що договір не впливає на партнерство в галузі безпеки Aukus між Австралією, Великою Британією та США, яке наразі розглядається адміністрацією Трампа.

Натомість, двостороння угода, яку підпишуть в Джилонзі поблизу Мельбурна, “значною мірою підтримає розвиток Aukus”, заявив міністр оборони Австралії Річард Марлес на пресконференції поруч із гаванню Сіднея.

Сьогодні Марлес та міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг приймають міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Ламмі та міністра оборони Джона Гілі.

Фото: EPA/UPG

Очікується, що вартість угоди протягом наступних 25 років становитиме до 20 мільярдів фунтів стерлінгів (27 мільярдів доларів США) для Великої Британії.

Лондонська газета Times повідомила, що згідно з угодою Велика Британія побудує до 12 ударних підводних човнів, а SSN-Aukus (атомні субмарини) експлуатуватимуть як Королівський флот, так і ВМС Австралії. У заяві йдеться, що угода є частиною зусиль, спрямованих на переконання США дотримуватися угоди Aukus.

Лондон заявив, що на піку своєї діяльності в рамках програми Aukus у Сполученому Королівстві буде задіяно понад 21 тисяча осіб.

Відповідно до угоди про Aukus, підписаної у 2021 році, США та Великобританія домовилися про співпрацю у наданні Австралії флоту атомних підводних човнів для зміцнення обороноздатності Канберри в умовах стратегічної конкуренції з Китаєм в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Згідно з умовами програми Aukus, Вашингтон спочатку повинен продати Канберрі флот підводних човнів класу “Вірджинія”, цьому очікується, що перші судна надійдуть на початку 2030-х років. Потім Велика Британія та Австралія почнуть спільно проектувати та будувати нову модель атомних підводних човнів, відомих як SSN-Aukus. Перша з них має бути готова на початку 2040-х років.

Однак Пентагон почав перегляд угоди, аби забезпечити вагоміший внесок союзників у колективну безпеку та здатність американської оборонно-промислової бази задовольняти внутрішні потреби країни.