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Україна домовилася з США, що вони купуватимуть її дрони

Питання експорту зброї просувається, запевнив президент. 

Україна домовилася з США, що вони купуватимуть її дрони
Ілюстративне фото
Фото: Олександр Довгич

Україна має домовленість зі США про те, що вони купуватимуть її дрони. Президент Володимир Зеленський вже дав завдання секретарю Ради нацбезпеки і оборони Рустему Умєрову, міністру оборони Денису Шмигалю та своєму раднику зі стратегічних питань Олександру Камишіну.

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Про це він повідомив на зустрічі з журналістами 24 липня. За словами Зеленського, Україна прагне підготувати договір на $10-30 млрд.

Питання експорту озброєнь рухається, сказав президент. Йдеться про формат лінії виробництва за кордоном. Тривають обговорення з Німеччиною, Данією і Норвегією. З Данією вже є домовленість.

"Тобто ми знайшли такий хід. Наприклад, Данія – лінії виробництва далекобійних дронів. Вони туди дадуть додаткові гроші. 100, 200, 300 мільйонів. Будуть вироблені далекобійні дрони і передані нам під час війни. Ця лінія 50 на 50, з приватним сектором. Але після війни потім вони будуть накопичувати для себе. Для своєї армії", – сказав Зеленський.
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