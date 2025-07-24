У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ГоловнаСвіт

Латвійський медіарегулятор оскаржить рішення суду на користь російського телеканалу «Дождь»

Асоціація журналістів Латвії наполягає, аби держава відновила дозвіл на мовлення каналу.

Латвійський медіарегулятор оскаржить рішення суду на користь російського телеканалу «Дождь»
"Дождь"
Фото: tvrain.ru

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) планує оскаржити рішення Адміністративного апеляційного суду, який визнав незаконним анулювання ліцензії російського телеканалу «Дождь», пише Delfi.

LB.UA - 16 років разом. Якість незмінна
Підтримайте нас!

Попри заклик Латвійської асоціації журналістів не витрачати адміністративні ресурси на апеляцію, NEPLP продовжує судову тяганину. Асоціація наполягає, що регулятор має вже зараз поновити дозвіл на мовлення «Дождя» згідно з рішенням суду та принципами належного врядування.

У Асоціації зазначили, що суд визнав дії NEPLP процесуально порушеними: рішення ухвалювали без заслуховування позиції телеканалу, без перевірки фактів і з використанням узагальнених висновків. Суд дійшов висновку, що регулятор не довів юридичних підстав для анулювання ліцензії.

Керівниця фонду Media Hub Riga Сабіне Сіле наголосила, що справа має значення не лише для «Дождя», а й для всієї медіагалузі. За її словами, рішення суду юридично підтвердило раніше висловлені побоювання щодо суперечності дій NEPLP принципам свободи слова та верховенства права.

  • Раніше повідомлялося, що «Дождь» отримав нову ліцензію на мовлення в Нідерландах і не планує повертати латвійську через тривалість судового процесу.
  • NEPLP ухвалив рішення про анулювання ліцензії у грудні 2022 року, аргументуючи це загрозою національній безпеці через низку порушень, зокрема, відсутність латиської звукової доріжки, зображення Криму як частини РФ, і висловлювання, які могли свідчити про підтримку російської армії.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies