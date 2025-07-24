Латвійський медіарегулятор оскаржить рішення суду на користь російського телеканалу «Дождь»

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) планує оскаржити рішення Адміністративного апеляційного суду, який визнав незаконним анулювання ліцензії російського телеканалу «Дождь», пише Delfi.

Попри заклик Латвійської асоціації журналістів не витрачати адміністративні ресурси на апеляцію, NEPLP продовжує судову тяганину. Асоціація наполягає, що регулятор має вже зараз поновити дозвіл на мовлення «Дождя» згідно з рішенням суду та принципами належного врядування.

У Асоціації зазначили, що суд визнав дії NEPLP процесуально порушеними: рішення ухвалювали без заслуховування позиції телеканалу, без перевірки фактів і з використанням узагальнених висновків. Суд дійшов висновку, що регулятор не довів юридичних підстав для анулювання ліцензії.

Керівниця фонду Media Hub Riga Сабіне Сіле наголосила, що справа має значення не лише для «Дождя», а й для всієї медіагалузі. За її словами, рішення суду юридично підтвердило раніше висловлені побоювання щодо суперечності дій NEPLP принципам свободи слова та верховенства права.