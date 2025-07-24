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Reuters: індійська фірма поставила вибухівку до Росії, попри попередження США

Серед отримувачів вибухівки – підприємство “Промсинтез”, пов’язане з російською армією.

Reuters: індійська фірма поставила вибухівку до Росії, попри попередження США
Фото: соцмережі

Індійська компанія поставила вибухівку військового призначення до Росії в грудні на суму 1,4 мільйона доларів, згідно з даними індійської митниці, з якими ознайомилося агентство Reuters, попри погрози США запровадити санкції проти будь-якої організації, яка підтримує воєнні зусилля Росії в Україні.

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Одна з російських компаній, зазначених як отримувачі цієї речовини, відомої як октоген, є виробником вибухівки “Промсинтез”, який, за словами чиновника Служби безпеки України, має зв'язки з армією країни.

У квітні Україна здійснила атаку безпілотника на завод, що належить “Промсинтезу”. За даними Центру оборонної технічної інформації Пентагону, октоген широко використовується в боєголовках ракет і торпед, ракетних двигунах, вибухових снарядах та пластикових вибухівках для передових військових систем.

Уряд США визначив октоген як “критично важливий для воєнних зусиль Росії” та застеріг фінансові установи від сприяння будь-якому продажу цієї речовини Москві.

Про продаж октогену російським фірмам раніше у медіа не повідомлялося, зазначає агентство. 

Нагадаємо, нещодавно Reuters також опублікувало розслідування про те, що двигуни для безпілотників потрапляють з Китаю до Росії під виглядом “холодильників”. Ці поставки дозволили росіянам збільшити виробництво ударного безпілотника “Гарпія-А1”, попри санкції.
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