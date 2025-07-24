Зеленський про нічну атаку РФ: було 103 ударні дрони та чотири ракети

Він наголосив, що Росія атакувала Україну після зустрічі у Стамбулі, на якій пролунала пропозиція припинити вогонь.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що уночі Росія атакувала Україну 103 дронами та чотирьома ракетами.

"Загалом було 103 ударних дрони, більшість із яких «шахеди», та чотири ракети. І щоночі Росія обирає міста й громади, які стають мішенями для ударів", – написав він у телеграмі.

Зеленський нагадав, що вчора у Стамбулі російській стороні озвучили пропозицію негайно й повністю припинити вогонь."У відповідь російські дрони б’ють по житлових будинках і «Привозу» в Одесі, багатоповерхівках у Черкасах, енергетичній інфраструктурі Харківщини, спортзалу університету в Запоріжжі, по Донеччині, Сумщині та Миколаївщині", – зазначив президент.

На Харківщині загинуло троє людей. Ще понад десять людей поранені, зокрема дев’ятирічна дитина в Черкасах.

Глава держави наголосив, що Росія не припиняє терору, блокує дипломатію і саме тому заслуговує на повномасштабні санкційні відповіді та наші удари по її логістиці, по її військових базах, по її військових виробництвах.

"Ми будемо робити все, щоб дипломатія спрацювала. Але саме Росія має припинити цю війну, яку сама ж почала", – резюмував Зеленський.