НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
ГоловнаСуспільствоВійна

У Миколаєві через дронову атаку горіли склади

В області пошкоджені будинки та адмінспоруда. 

У Миколаєві через дронову атаку горіли склади
Ліквідація наслідків російської атаки
Фото: ДСНС

У Миколаївській області унаслідок російського обстрілу горіли склади підприємства. Пошкоджені будинки та адмінбудівля, але люди не постраждали.

LB.UA - 16 років разом. Якість незмінна
Підтримайте нас!

Про це написав у телеграмі очільник ОВА Віталій Кім.

Уночі 24 липня, близько 02:55 ворог атакував Миколаїв БпЛА типу Shahed 131/136. Внаслідок бойової роботи та падіння уламків виникли пожежі складських будівель двох підприємств. 

Учора, 23 липня, ворог о 09:44 здійснив артилерійський обстріл та об 11:28 атакував FPV-дроном Куцурубську громаду. У с. Дмитрівка пошкоджено два приватних будинки, господарчі будівлі та адмінспоруда. Постраждалих немає.

У ніч на 24 липня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині збито/подавлено вісім ворожих БпЛА типу Shahed 131/136 (безпілотників інших типів).

Наслідки російської атаки
Фото: ДСНС
Наслідки російської атаки
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies