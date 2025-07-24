У Миколаєві через дронову атаку горіли склади

В області пошкоджені будинки та адмінспоруда.

У Миколаївській області унаслідок російського обстрілу горіли склади підприємства. Пошкоджені будинки та адмінбудівля, але люди не постраждали.

Про це написав у телеграмі очільник ОВА Віталій Кім.

Уночі 24 липня, близько 02:55 ворог атакував Миколаїв БпЛА типу Shahed 131/136. Внаслідок бойової роботи та падіння уламків виникли пожежі складських будівель двох підприємств.

Учора, 23 липня, ворог о 09:44 здійснив артилерійський обстріл та об 11:28 атакував FPV-дроном Куцурубську громаду. У с. Дмитрівка пошкоджено два приватних будинки, господарчі будівлі та адмінспоруда. Постраждалих немає.

У ніч на 24 липня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині збито/подавлено вісім ворожих БпЛА типу Shahed 131/136 (безпілотників інших типів).