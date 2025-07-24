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Трампістка-українофобка заявила, що протести у Києві - через відмову Зеленського від мирної угоди

Республіканська конгресвумен була одним з головних ідеологів затримки американської допомоги Україні.

Трампістка-українофобка заявила, що протести у Києві - через відмову Зеленського від мирної угоди
Марджорі Тейлор Грін
Фото: ЕРА/UPG

Депутатка Палати представників Конгресу США від Республіканської партії Марджорі Тейлор-Грін на своїй сторінці у мережі X спотворила суть протестів, що відбуваються в Україні через нищення антикорупційних органів. 

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Відома своїм радикально негативним ставленням до нашої держави та фанатичністю щодо Дональда Трампа конгресвумен заявила, що причиною мітингів буцімто стала відмова Президента Володимира Зеленського "підписувати мирну угоду та завершувати війну" - цілком у дусі російської пропаганди.

Тейлор-Грін закликала українців "викинути Зеленського з його офісу" та вимагає не надсилати та не фінансувати озброєння для України. 

Одіозна республіканка - одна з головних ініціаторів павзи у наданні Україні американської допомоги, коли в першій половині 2024 року відповідний законопроєкт упродовж довгих місяців не був ухвалений у Конгресі. 
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