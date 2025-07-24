Трампістка-українофобка заявила, що протести у Києві - через відмову Зеленського від мирної угоди

Депутатка Палати представників Конгресу США від Республіканської партії Марджорі Тейлор-Грін на своїй сторінці у мережі X спотворила суть протестів, що відбуваються в Україні через нищення антикорупційних органів.

Відома своїм радикально негативним ставленням до нашої держави та фанатичністю щодо Дональда Трампа конгресвумен заявила, що причиною мітингів буцімто стала відмова Президента Володимира Зеленського "підписувати мирну угоду та завершувати війну" - цілком у дусі російської пропаганди.

Тейлор-Грін закликала українців "викинути Зеленського з його офісу" та вимагає не надсилати та не фінансувати озброєння для України.

Одіозна республіканка - одна з головних ініціаторів павзи у наданні Україні американської допомоги, коли в першій половині 2024 року відповідний законопроєкт упродовж довгих місяців не був ухвалений у Конгресі.