Поліцейські евакуювали на Херсонщині літню жінку, тіло її померлого сина та поранену жінку

У Херсонській області поліцейські провели чергові евакуації.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Зокрема, евакуювали 70-річну жінку, яка наступила на російську протипіхотну міну, ймовірно, типу “пелюстка”, у Червоному Маяку. Внаслідок вибуху вона отримала тяжкі поранення - травматичну ампутацію стопи, численні уламкові поранення обох ніг, сильну кровотечу.

“Жінка дуже страждала від болю, кричала. Головне було, не дати їй впасти у шоковий стан. Поліцейський постійно тримав із нею контакт, заспокоював, говорив, що вона сильна, буде жити і все буде добре”, — розповів учасник евакуаційної групи.

41-річний чоловік у Бериславі помер через хворобу, поліцейські евакуювали тіло та 74-річну матір померлого. Поліцейські допомогли їй завантажити речі в авто та вивезли з міста, жінка планує переїхати до рідних у безпечніше місце.