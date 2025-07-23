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Поліцейські евакуювали на Херсонщині літню жінку, тіло її померлого сина та поранену жінку

Поранена жінка підірвалась на міні росіян.

Поліцейські евакуювали на Херсонщині літню жінку, тіло її померлого сина та поранену жінку
Ілюстративне фото
Фото: Харківська ОВА

У Херсонській області поліцейські провели чергові евакуації.

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Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Зокрема, евакуювали 70-річну жінку, яка наступила на російську протипіхотну міну, ймовірно, типу “пелюстка”, у Червоному Маяку. Внаслідок вибуху вона отримала тяжкі поранення - травматичну ампутацію стопи, численні уламкові поранення обох ніг, сильну кровотечу. 

“Жінка дуже страждала від болю, кричала. Головне було, не дати їй впасти у шоковий стан. Поліцейський постійно тримав із нею контакт, заспокоював, говорив, що вона сильна, буде жити і все буде добре”, — розповів учасник евакуаційної групи.

41-річний чоловік у Бериславі помер через хворобу, поліцейські евакуювали тіло та 74-річну матір померлого. Поліцейські допомогли їй завантажити речі в авто та вивезли з міста, жінка планує переїхати до рідних у безпечніше місце.
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