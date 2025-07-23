Держдепартамент схвалив продаж Україні ракетної системи HAWK

Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України ракетної системи HAWK Phase III та систем підтримки, а також пов'язаного з нею обладнання.

Про це повідомляє пресслужба Агентства з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки

Зазначається, що уряд України запросив придбання товарів та послуг, пов'язаних з підтримкою ракетної системи HAWK, включаючи:

п'ятитонні вантажні автомобілі;

запасні частини для системи HAWK;

реконструкцію та капітальний ремонт вогневих установок протиповітряної оборони HAWK;

набори інструментів;

випробувальне обладнання;

допоміжне обладнання;

технічну документацію;

навчання;

технічну підтримку та підтримку польових офісів уряду США та підрядників;

технічну допомогу уряду США та підрядників;

контейнери для зберігання та обладнання, пов'язані зі зберіганням запасних частин;

запасні частини для ракети MIM-23 HAWK та ремонт ракет;

інші пов'язані елементи логістики та підтримки програм.

Орієнтовна загальна вартість контракту становить 172 млн доларів.

“Реалізація цього запропонованого продажу вимагатиме тимчасового службового відрядження приблизно п'яти представників уряду США та п'ятнадцяти представників підрядника до України”, – йдеться у повідомленні.