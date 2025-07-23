У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
ГоловнаСуспільствоВійна

Держдепартамент схвалив продаж Україні ракетної системи HAWK

Орієнтовна вартість контракту - 172 млн доларів.

Держдепартамент схвалив продаж Україні ракетної системи HAWK
Ілюстративне фото
Фото: Pravda Gerashcnenko

Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України ракетної системи HAWK Phase III та систем підтримки, а також пов'язаного з нею обладнання.

Підписуйтесь на наш Google News

Про це повідомляє пресслужба Агентства з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки 

Зазначається, що уряд України запросив придбання товарів та послуг, пов'язаних з підтримкою ракетної системи HAWK, включаючи: 

  • п'ятитонні вантажні автомобілі; 
  • запасні частини для системи HAWK; 
  • реконструкцію та капітальний ремонт вогневих установок протиповітряної оборони HAWK; 
  • набори інструментів; 
  • випробувальне обладнання; 
  • допоміжне обладнання; 
  • технічну документацію; 
  • навчання; 
  • технічну підтримку та підтримку польових офісів уряду США та підрядників; 
  • технічну допомогу уряду США та підрядників; 
  • контейнери для зберігання та обладнання, пов'язані зі зберіганням запасних частин; 
  • запасні частини для ракети MIM-23 HAWK та ремонт ракет; 
  • інші пов'язані елементи логістики та підтримки програм. 

Орієнтовна загальна вартість контракту становить 172 млн доларів.

“Реалізація цього запропонованого продажу вимагатиме тимчасового службового відрядження приблизно п'яти представників уряду США та п'ятнадцяти представників підрядника до України”, – йдеться у повідомленні.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies