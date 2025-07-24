Шмигаль: Швеція готує новий потужний пакет допомоги

Міністр оборони України Денис Шмигаль розповів про розмову з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном.
“Швеція вже готує новий потужний пакет допомоги. Не менш важливо — довгострокове посилення ОПК, тож окреслили перспективні напрями для розвитку спільних виробництв”, - повідомив Шмигаль.
Міністр оборони також подякував шведському колезі за навчання й екіпірування бригад ЗСУ, та анонсував продовження підготовки.
Крім того, Денис Шмигаль поспілкувався з французьким колегою Себастьяном Лекорню.
“Обговорили реалізацію домовленостей між президентами наших держав. Нас цікавить, зокрема, виготовлення дронів, боєприпасів та озброєння для захисту неба. Домовились відкрити виробництво дронів в Україні”, - написав Шмигаль.
Він також повідомив, що Україна розраховує на новий грант на підтримку українського ОПК до 200 млн євро.