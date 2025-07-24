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Шмигаль: Швеція готує новий потужний пакет допомоги

Україна також розраховує на новий грант від Франції на підтримку українського ОПК до 200 млн євро.

Шмигаль: Швеція готує новий потужний пакет допомоги
Себастьян Лекорню, Денис Шмигаль та Пол Йонсон
Фото: Денис Шмигаль

Міністр оборони України Денис Шмигаль розповів про розмову з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. 

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Швеція вже готує новий потужний пакет допомоги. Не менш важливо — довгострокове посилення ОПК, тож окреслили перспективні напрями для розвитку спільних виробництв”, - повідомив Шмигаль.

Міністр оборони також подякував шведському колезі за навчання й екіпірування бригад ЗСУ, та анонсував продовження підготовки.

Крім того, Денис Шмигаль поспілкувався з французьким колегою Себастьяном Лекорню.

“Обговорили реалізацію домовленостей між президентами наших держав. Нас цікавить, зокрема, виготовлення дронів, боєприпасів та озброєння для захисту неба. Домовились відкрити виробництво дронів в Україні”, - написав Шмигаль.

Він також повідомив, що Україна розраховує на новий грант на підтримку українського ОПК до 200 млн євро.
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