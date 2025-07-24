У ніч на 24 липня росіяни здійснили масовану атаку на Одесу "шахедами" та іншими БпЛА. Вибухи пролунали у самому центрі міста.

За словами мера Геннадія Труханова, загроза була особливо актуальна для Приморського та Пересипського районів.

Фото: ДСНС Наслідки атаки на Одесу

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер пізніше написав, що, попри активну роботу протиповітряної оборони, зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Спалахнула пожежа на двох поверхах житлової багатоповерхівки, а також сталося займання покрівлі, торговельних павільйонів та автозаправної станції.

Пошкоджено історичні пам'ятки у центрі міста, які перебувають під захистом ЮНЕСКО. Інформація щодо постраждалих уточнювали.

Оновлення. Увечері Кіпер повідомив, що внаслідок атаки по Одесі загинув чоловік.

"Його тіло тільки що деблокували рятувальники з-під завалів житлової багатоповерхівки. Загиблому було 32 роки", - уточнив очільник ОВА.

Фото: ДСНС Наслідки російської атаки

Фото: ДСНС Ліквідація наслідків російської атаки

Доповнення. У ДСНС пізніше повідомили, що у Одесі унаслідок атаки ворога зруйнована житлова 9-поверхівка – без житла залишилися люди, що проживали у квартирах з 5-го по 8-й поверхи, горіли оселі на 5-му та 6-му поверхах одного з підʼїздів.

Рятувальники евакуювали 33 мешканців та врятували 5 – їх заблокувало у квартирах. Попередньо, постраждали 3 особи.

Також горів ринок "Привоз". Там рятувальники ліквідували пожежу двоповерхової будівлі й торгівельних павільйонів, що виникли внаслідок російських ударів.