НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни масовано атакували Одесу безпілотниками. Є загиблий (доповнено)

Під ударом опинився центр міста.

Росіяни масовано атакували Одесу безпілотниками. Є загиблий (доповнено)
Наслідки атаки на Приморському бульварі
Фото: Telegram

У ніч на 24 липня росіяни здійснили масовану атаку на Одесу "шахедами" та іншими БпЛА. Вибухи пролунали у самому центрі міста.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

За словами мера Геннадія Труханова, загроза була особливо актуальна для Приморського та Пересипського районів.

Наслідки атаки на Одесу
Фото: ДСНС
Наслідки атаки на Одесу

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер пізніше написав, що, попри активну роботу протиповітряної оборони, зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Спалахнула пожежа на двох поверхах житлової багатоповерхівки, а також сталося займання покрівлі, торговельних павільйонів та автозаправної станції.

Пошкоджено історичні пам'ятки у центрі міста, які перебувають під захистом ЮНЕСКО. Інформація щодо постраждалих уточнювали.

Оновлення. Увечері Кіпер повідомив, що внаслідок атаки по Одесі загинув чоловік. 

"Його тіло тільки що деблокували рятувальники з-під завалів житлової багатоповерхівки. Загиблому було 32 роки", - уточнив очільник ОВА.

Наслідки російської атаки
Фото: ДСНС
Наслідки російської атаки
Ліквідація наслідків російської атаки
Фото: ДСНС
Ліквідація наслідків російської атаки

Доповнення. У ДСНС пізніше повідомили, що у Одесі унаслідок атаки ворога зруйнована житлова 9-поверхівка – без житла залишилися люди, що проживали у квартирах з 5-го по 8-й поверхи, горіли оселі на 5-му та 6-му поверхах одного з підʼїздів. 

Рятувальники евакуювали 33 мешканців та врятували 5 – їх заблокувало у квартирах. Попередньо, постраждали 3 особи.

Також горів ринок "Привоз". Там рятувальники ліквідували пожежу двоповерхової будівлі й торгівельних павільйонів, що виникли внаслідок російських ударів.

Наслідки російської атаки
Фото: ДСНС
Наслідки російської атаки
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies