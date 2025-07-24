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Росіяни завдали удару по Черкасах, відомо про постраждалих (доповнено)

Серед постраждалих є дитина. 

Росіяни завдали удару по Черкасах, відомо про постраждалих (доповнено)
наслідки російської атаки
Фото: Поліція Черкащини

Сьогодні, 24 липня, російська армія завдала удару по Черкасах. Постраждали люди, зокрема дитина. За оновленими даними, є 12 потерпілих. 

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У місті були пожежі, але їх ліквідували. Попередньо пошкоджені щонайменше 15 багатоповерхівок і місцеве кладовище. Про це повідомив начальник ОВА Ігор Табурецьобласна поліція та ДСНС.  

"Ракетна атака на обласний центр. Маємо кілька пожеж по місту. Усі служби працюють", – написав Табурець.

Наслідки російського удару
Фото: Поліція Черкащини
Наслідки російського удару

У поліції повідомили, що відомо про сімох постраждалих людей, серед яких одна дитина. Медики надають необхідну допомогу. Обсяги руйнувань уточнюються.

Поліція та інші профільні служби працюють на місцях подій. Розгорнутий оперативний штаб.

Авто поліції на місці атаки
Фото: Поліція Черкащини
Авто поліції на місці атаки

Доповнення. У ДСНС повідомили, що наразі вже ліквідували пожежу на загальній площі 200 кв.м. та загоряння вантажного автомобіля. 

Пошкоджені вікна та покрівлі 9-ти двоповерхових багатоквартирних житлових будинків. Попередньо пошкоджені щонайменше 15 багатоповерхівок і місцеве кладовище.

У ДП "Ліси України" повідомили, що унаслідок ракетної атаки на Черкаси ушкоджень зазнали адмінбудівлі Дахнівського лісництва і Черкаського надлісництва філії "Центрального лісового офісу".

Вибуховою хвилею вибило всі вікна в адмінбудівлі лісництва, зруйновані кабінети, двері, ворота, техніка, пошкоджений павільйон Лісовичка. Повністю зруйнована теплиця, пошкоджено також лісопожежну станцію та гаражі. Зазнав ушкоджень трактор підприємця з причепом і маніпулятором. У офісі Черкаського надлісництва вибило вікна, двері, частково пошкодило дах, уламком зачепило службову автівку. 

  • У ніч на 24 липня росіяни здійснили масовану атаку на Одесу "шахедами" та іншими БПЛА. Вибухи лунали у самому центрі міста. Зруйнована багатоповерхівка, постраждали люди. 
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