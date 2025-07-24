Reuters: двигуни для безпілотників потрапляють з Китаю до Росії під виглядом “холодильників”

За словами трьох європейських чиновників з безпеки та документів, з якими ознайомилося агентство Reuters, двигуни китайського виробництва таємно постачаються через підставні компанії державному виробнику дронів у Росії під назвою “промислові холодильні агрегати”, щоб уникнути виявлення після введення західних санкцій.

Ці поставки дозволили іжевському електромеханічному заводу "Купол" (входить до держконцерну "Алмаз-Антей") збільшити виробництво ударного безпілотника “Гарпія-А1”, попри санкції США та ЄС, запроваджені в жовтні.

Згідно з внутрішнім документом заводу “Купол”, з яким ознайомилося агентство Reuters, компанія підписала контракт з російським міністерством оборони на виробництво понад 6000 одиниць “Гарпії” цього року, порівняно з 2000 у 2024 році. У документі зазначається, що до квітня вже було поставлено понад 1500 безпілотників.