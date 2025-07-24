Подружжя Макронів судитиметься з блогеркою, яка поширює теорію змови, ніби Бріжит народилась чоловіком

Також американська блогерка поширює інформацію, що Бріжит і Еманюель є кровними родичами. Крім того, інфлюенсерка стверджує, що сам теперішній президент Франції є “результатом експерименту ЦРУ на людях або аналогічної урядової програми контролю над свідомістю”.

Емманюель Макрон та його дружина подали до Верховного суду штату Делавер позов про наклеп проти американської блогерки Кендіс Овенс (Candace Owens), яка стверджує, що Бріжит Макрон народилася чоловіком, передає DW.

Кендіс Овенс є впливовою консервативною активісткою та ведучою популярного подкасту, яка заявила, що перша леді Франції "насправді чоловік".

“У 218-сторінковому позові, поданому в середу в Делавері, Овенс звинувачується в публікації “безглуздих, наклепницьких та надуманих вигадок”, головним з яких є твердження про те, що Бріжит Макрон народилася чоловіком під ім'ям Жан-Мішель Троньє”, – йдеться в матеріал.

Блогерка опублікувала на своєму Youtube-каналі з майже 4,5 мільйона підписників восьмисерійний подкаст під назвою "Становлення Бріжит", одна із серій якого називається "Перша леді Франції – чоловік?". Крім того, згідно із судовою заявою Макронів, Овенс також заявила, що французький президент та його дружина є кровними родичами, а сам Емманюель Макрон є “результатом експерименту ЦРУ на людях або аналогічної урядової програми контролю над свідомістю”.

За словами адвоката родини Макронів Томаса Клера, президент і перша леді готові приїхати до Делавера, щоб особисто бути присутнім у суді. Своєю чергою представник Кендіс Овенс заявив у коментарі виданню Axios, що вона “не замовкне”, назвав позов “зазіханням на права американського незалежного журналіста, гарантовані Першою поправкою”.

DW зазначає, що теорія змови про те, що перша леді Франції народилася чоловіком, вперше прозвучала у соцмережах ще 2021 року. Найбільш яскравими її прихильниками стали Кендіс Овенс та Такер Карлсон. У позові Макронів стверджується, що саме Овенс була “першою, хто висунув необґрунтовані звинувачення” на адресу Бріжит Макрон в американських ЗМІ.

У Франції дружина президента вже подавала позов про наклеп проти журналістки Наташі Рей, яка поширювала аналогічну заяву. У вересні 2024 року суд призначив Рей штраф, проте вже у липні 2025 року апеляційний суд Парижа її виправдав. За словами адвоката журналістки, вона тепер має намір подати позов проти Бріжит Макрон.