Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
НСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
ЕксклюзивНСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
ГоловнаСвіт

Макрон закликав до збільшення оборонних витрат майже вдвічі

Франція прагнутиме витратити 64 мільярди євро на рік на оборону у 2027 році.

Макрон закликав до збільшення оборонних витрат майже вдвічі
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон у неділю закликав до суттєвого збільшення оборонних витрат протягом наступних двох років, зокрема через загрози з боку Росії. 

LB.UA - 16 років разом. Якість незмінна
Підтримайте нас!

Його цитає France24.

"Щоб бути вільними у цьому світі, нас мають боятися. Щоб нас боялися, ми повинні бути сильними", – сказав французький лідер, зазначивши, що він хоче побачити збільшення оборонних витрат на 3,5 мільярда євро у 2026 році та ще на 3 мільярди євро у 2027 році. Такі заходи повинні будуть схвалити законодавці.

Макрон закликав до активізації зусиль щодо захисту Європи. Він сказав, що Франція прагнутиме витратити 64 мільярди євро на рік на оборону у 2027 році. Це буде вдвічі більше, ніж 32 мільярди щорічних витрат, коли він став президентом у 2017 році.

Очільник Франції наполягає, що Франція може знайти гроші для збільшення військових витрат, навіть намагаючись зменшити величезні борги. 

Макрон також наказав вищим військовим та оборонним чиновникам Франції розпочати "стратегічний діалог" з європейськими партнерами щодо ролі, яку французький ядерний арсенал може відігравати в захисті Європи. 

  • Франція заявила про загрозливу активність Росії під водою та в космосі. Зокрема, російські підводні човни регулярно діють у Північній Атлантиці та заходять у Середземне море.
  • Велика Британія та Франція планують замовити більше крилатих ракет Storm Shadow та домовляться посилити співпрацю у сфері ядерного стримування. 
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies