Макрон закликав до збільшення оборонних витрат майже вдвічі

Франція прагнутиме витратити 64 мільярди євро на рік на оборону у 2027 році.

Президент Франції Еммануель Макрон у неділю закликав до суттєвого збільшення оборонних витрат протягом наступних двох років, зокрема через загрози з боку Росії.

Його цитає France24.

"Щоб бути вільними у цьому світі, нас мають боятися. Щоб нас боялися, ми повинні бути сильними", – сказав французький лідер, зазначивши, що він хоче побачити збільшення оборонних витрат на 3,5 мільярда євро у 2026 році та ще на 3 мільярди євро у 2027 році. Такі заходи повинні будуть схвалити законодавці.

Макрон закликав до активізації зусиль щодо захисту Європи. Він сказав, що Франція прагнутиме витратити 64 мільярди євро на рік на оборону у 2027 році. Це буде вдвічі більше, ніж 32 мільярди щорічних витрат, коли він став президентом у 2017 році.

Очільник Франції наполягає, що Франція може знайти гроші для збільшення військових витрат, навіть намагаючись зменшити величезні борги.

Макрон також наказав вищим військовим та оборонним чиновникам Франції розпочати "стратегічний діалог" з європейськими партнерами щодо ролі, яку французький ядерний арсенал може відігравати в захисті Європи.