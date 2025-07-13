ЄС попередив про можливі контрзаходи у відповідь на американські тарифи

Євросоюз підготував контрзаходи у відповідь на підвищення мит на європейські товари з боку США, але наразі утримується від їх застосування.

Про це 13 липня заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає «Європейська правда».

«З самого початку ми працювали над підготовкою і наразі готові відповісти контрзаходами. Ми підготувалися до цього і можемо відповісти у разі потреби», — сказала глава Єврокомісії.

Водночас вона підкреслила, що Брюссель віддає перевагу дипломатичному вирішенню питання. «Ми завжди чітко заявляли, що віддаємо перевагу узгодженому рішенню. Це залишається чинним і зараз», — додала фон дер Ляєн.

За її словами, США надіслали у Брюссель офіційний лист із переліком заходів, які можуть набути чинності з 1 серпня. У відповідь ЄС також продовжує призупинення власних заходів до цього терміну, зберігаючи готовність до дій у разі потреби.