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ЄС попередив про можливі контрзаходи у відповідь на американські тарифи

Брюссель віддає перевагу дипломатичному вирішенню питання, наголосиа президентка Єврокомісії.

ЄС попередив про можливі контрзаходи у відповідь на американські тарифи
президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: ЕРА/UPG

Євросоюз підготував контрзаходи у відповідь на підвищення мит на європейські товари з боку США, але наразі утримується від їх застосування.

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Про це 13 липня заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає «Європейська правда».

«З самого початку ми працювали над підготовкою і наразі готові відповісти контрзаходами. Ми підготувалися до цього і можемо відповісти у разі потреби», — сказала глава Єврокомісії.

Водночас вона підкреслила, що Брюссель віддає перевагу дипломатичному вирішенню питання. «Ми завжди чітко заявляли, що віддаємо перевагу узгодженому рішенню. Це залишається чинним і зараз», — додала фон дер Ляєн.

За її словами, США надіслали у Брюссель офіційний лист із переліком заходів, які можуть набути чинності з 1 серпня. У відповідь ЄС також продовжує призупинення власних заходів до цього терміну, зберігаючи готовність до дій у разі потреби.

  • Напередодні президентка Єврокомісії заявила, що 30% тариф на експорт з ЄС зашкодить бізнесу, споживачам та пацієнтам по обидва боки Атлантики.
  • Трамп повідомив, що Вашингтон запровадить з 1 серпня мито у розмірі 30% на товари з Євросоюзу та Мексики.
  • У квітні президент США оголосив про запровадження мит на товари з усього світу, які ввозитимуться до Сполучених Штатів. Базова митна ставка на імпорт усіх іноземних товарів до США становитиме 10%. Але для країн ЄС вона становитиме 20%.
  • За тиждень це рішення було призупинене до 9 липня з метою досягнення торгових угод з іншими країнами. Зокрема, з ЄС тривали переговори. 
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