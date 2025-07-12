Фон дер Ляєн відреагувала на заяву Трампа про 30% мита для ЄС

Президентка Європейської комісії Урсула Фон дер Ляєн відреагувала на заяву президента США Дональда Трампа про 30% мита на товари з Євросоюзу.
Про це вона написала в соцмережі Х.
"30% тариф на експорт з ЄС зашкодить бізнесу, споживачам та пацієнтам по обидва боки Атлантики", – написала Фон дер Ляєн.
Вона зазначила, що Брюссель продовжить працювати над досягненням угоди до 1 серпня, водночас готовий захищати інтереси ЄС на основі пропорційних контрзаходів.
Що передувало
- Президент США Дональд Трамп повідомив, що Вашингтон запровадить з 1 серпня мито у розмірі 30% на товари з Євросоюзу та Мексики.
- У квітні Трамп оголосив про запровадження мит на товари з усього світу, які ввозитимуться до Сполучених Штатів. Базова митна ставка на імпорт усіх іноземних товарів до США становитиме 10%. Але для країн ЄС вона становитиме 20%.
- За тиждень це рішення було призупинене до 9 липня з метою досягнення торгових угод з іншими країнами. Зокрема, з ЄС тривали переговори.