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Фон дер Ляєн відреагувала на заяву Трампа про 30% мита для ЄС

"Брюссель продовжить працювати над досягненням угоди до 1 серпня, водночас готовий захищати інтереси ЄС на основі пропорційних контрзаходів".

Фон дер Ляєн відреагувала на заяву Трампа про 30% мита для ЄС
Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Президентка Європейської комісії Урсула Фон дер Ляєн відреагувала на заяву президента США Дональда Трампа про 30% мита на товари з Євросоюзу.

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Про це вона написала в соцмережі Х.

"30% тариф на експорт з ЄС зашкодить бізнесу, споживачам та пацієнтам по обидва боки Атлантики", – написала Фон дер Ляєн. 

Вона зазначила, що Брюссель продовжить працювати над досягненням угоди до 1 серпня, водночас готовий захищати інтереси ЄС на основі пропорційних контрзаходів.

Що передувало

  • Президент США Дональд Трамп повідомив, що Вашингтон запровадить з 1 серпня мито у розмірі 30% на товари з Євросоюзу та Мексики.
  • У квітні Трамп  оголосив про запровадження мит на товари з усього світу, які ввозитимуться до Сполучених Штатів. Базова митна ставка на імпорт усіх іноземних товарів до США становитиме 10%. Але для країн ЄС вона становитиме 20%.
  • За тиждень це рішення було призупинене до 9 липня з метою досягнення торгових угод з іншими країнами. Зокрема, з ЄС тривали переговори. 
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