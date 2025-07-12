Фон дер Ляєн відреагувала на заяву Трампа про 30% мита для ЄС

"Брюссель продовжить працювати над досягненням угоди до 1 серпня, водночас готовий захищати інтереси ЄС на основі пропорційних контрзаходів".

Президентка Європейської комісії Урсула Фон дер Ляєн відреагувала на заяву президента США Дональда Трампа про 30% мита на товари з Євросоюзу.

Про це вона написала в соцмережі Х.

"30% тариф на експорт з ЄС зашкодить бізнесу, споживачам та пацієнтам по обидва боки Атлантики", – написала Фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що Брюссель продовжить працювати над досягненням угоди до 1 серпня, водночас готовий захищати інтереси ЄС на основі пропорційних контрзаходів.

Що передувало