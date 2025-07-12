Апеляційний суд США заборонив організаторам теракту 11 вересня йти на угоду зі слідством

Суперечка між військовими судами та цивільною владою тягнеться ще з минулого року.

У Сполучених Штатах Апеляційний суд роздільним рішенням 2 проти 1 заборонив розробнику плану терористичної атаки 11 вересня Халіду Шейху Мохаммеду уникнути смертної кари шляхом визнання провини та угоди зі слідством.

Як пише Reuters, заміна найвищого ступеня покарання довічним ув'язненням для Мохаммеда та двох його поплічників, яких утримують у в'язниці Гуантанамо, була погоджена військовим судом. Проте колишній міністр оборони США Ллойд Остін своїм наказом скасував можливість для терористів зберегти життя.

Позицію попередників щодо цього питання підтримала і нова адміністрація Дональда Трампа. Тепер на бік влади став і суд. Мохаммед та інші колишні члени "Аль-Каїди" не зможуть обмежитися визнанням злочину.