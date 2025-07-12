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Апеляційний суд США заборонив організаторам теракту 11 вересня йти на угоду зі слідством

Суперечка між військовими судами та цивільною владою тягнеться ще з минулого року.

Апеляційний суд США заборонив організаторам теракту 11 вересня йти на угоду зі слідством
Фото: 6abc.com

У Сполучених Штатах Апеляційний суд роздільним рішенням 2 проти 1 заборонив розробнику плану терористичної атаки 11 вересня Халіду Шейху Мохаммеду уникнути смертної кари шляхом визнання провини та угоди зі слідством.

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Як пише Reuters, заміна найвищого ступеня покарання довічним ув'язненням для Мохаммеда та двох його поплічників, яких утримують у в'язниці Гуантанамо, була погоджена військовим судом. Проте колишній міністр оборони США Ллойд Остін своїм наказом скасував можливість для терористів зберегти життя

Позицію попередників щодо цього питання підтримала і нова адміністрація Дональда Трампа. Тепер на бік влади став і суд. Мохаммед та інші колишні члени "Аль-Каїди" не зможуть обмежитися визнанням злочину. 

 
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