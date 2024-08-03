Голова Пентагону скасував угоду між слідством та винними у терактах 11 вересня

Міністр оборони США Ллойд Остін втрутився у резонансну справу щодо організаторів терактів 11 вересня, які в обмін на визнання своєї провини хотіли отримати пом'якшення вироку.

Як пише Reuters, голова Пентагону позбавив наглядачку за військовим судом в'язниці Гуантанамо Сюзанну Ескальєр повноважень щодо ведення перемовин з Халідом Шейхом Мухаммедом та двома іншими членами "Аль-Каїди", які перебувають за ґратами.

Після цього Остін видав розпорядження, відповідно до якого домовлятися з терористами про визнання провини більше не збираються. Тож запит на заміну смертної кари покаранням у вигляді довічного ув'язнення розглянуто не буде.

Потенційну угоду членів "Аль-Каїди" з американським правосуддям нещадно критикували представники Республіканської партії. Спікер Палати представників Майк Джонсон та лідер меншості у Сенаті Мітч Макконелл вимагали від міністерства оборони відмовитися від цієї ідеї.

Халід Шейх Мухаммед був головним архітектором нападу на Америку у 2001 році, під час якого 19 терористів-смертників захопили комерційні літаки та спрямували їх у будівлі Всесвітнього торговельного центру та Пентагону. Внаслідок теракту загинули 2 996 осіб.