Оця незручність тих ветеранів, які не мовчать і діють, які вже заплатили високу ціну — наш шанс на справжні реформи. І їхні результати зможе відчути кожен з нас, розповідаємо у другому випуску проєкту “Наші гідні”, які LB.ua втілює за підтримки IMS.

“Вони вижили не для того, щоб скніть і вмирать. Вони вижили для того, щоб жить, наповнювати, когось підтримувати і нове щось розвивати і впроваджувати, – каже ветеран і директор Unconquered Foundation Олександр Баталов. – У моєму такому колі спілкування такі:"Та я все роблю, там туди-сюди, ганяю, там підписався, там уже в якусь раду зайшов, там уже кудись там адміністрацію штормить". Тобто міняють на своєму фоні все”.

Звичайно, всі люди різні, і ветерани різні, і досвід у них – дуже різний. Але якщо ми подивимось на наукові дані, то побачимо, що загалом ветерани – не “зламані”. Вони — гіперчутливі до несправедливості.

На щастя, ми поступово руйнуємо цей міф про ветеранів, які поголовно "зламані".

В одному з досліджень українці сказали, що найбільше бояться психоемоційної нестабільності ветеранів після повернення. І це також було й найбільшим страхом у самих ветеранів.

“Коли я приходив у свій час з документами, мене питали, а ви не агресивний? стереотип існував і він і зараз є”, – пригадує ветеран Андрій Якубенко ,

Після війни ветеран повернеться додому «зламаним чи зламаною». Це – шкідливий стереотип, який вражає і цивільних, і військових.

Що таке посттравматичне зростання

Важливо памятати: не всі військовослужбовці є ветеранами і не всі ними стануть.

Ветерани сучасної російсько-української війни – це насамперед учасники бойових дій. З інвалідністю або без. Чоловік або жінка, хто прожив або досі проживає складний і небезпечний досвід.

Цей досвід трансформує. Частина ветеранів переживає ще й так званий феномен посттравматичного зростання. Це коли пережите не тільки травмує, але й глибоко змінює. Ти переглядаєш власні пріоритети, відсікаєш зайве, можливо, розвиваєш ще більш загострене відчуття справедливості. Американське дослідження показує, що від 50 до 72% ветеранів, які пережили важкий травматичний досвід, показують середній або високий рівень посттравматичного зростання.

І ось що це може дати нам як українському суспільству.

Робота, яка має сенс

Багато ветеранів не хочуть мати будь-яку роботу, вони хочуть роботу, яка має сенс. Можливо, саме тому державна служба – на першому місці серед бажаних місць роботи для ветеранів. Місцеве самоврядування – на другому.

Меншість ветеранів вважає, що держава виконує взяті на себе зобов’язання. Це дані різних опитувань. Тому багато ветеранів готові брати і робити, бо їх не влаштовує стара система правил і нелюдського ставлення. І для цього ветеранам потрібно не так і багато – гідне ставлення і фахове навчання.

Ветеран Ігор Безкаравайний колись шукав роботу хоч десь, так потрапив на державну службу, і – лишився на роки.

Ігор Безкаравайний, заступник міністра економіки з гуманітарного розмінування, ветеран

“Мене зачепило і я зрозумів: “Прикольно”. Побачив, як воно не працює. Потім мені трапилась велика удача, і я побачив, як воно може працювати. Схопився – і побіг, побіг, побіг, дуже сподобалось, драйвило. Ти розумієш, що робиш це не просто так, не дарма, тобі це подобається, в цьому є сенс!, – каже Ігор Безкаравайний, ветеран, заступник міністра економіки з гуманітарного розмінування.

Суспільство готове дати ветеранам такий кредит довіри на системні зміни. Понад 90% мешканців України мають довіру до ветеранів, і майже 70% підтримують участь ветеранів у політиці (Про всяк випадок, зафіксуймо: ветерани не мають робити усі зміни замість цивільних. Це інфантильне мислення).

Ветерани підуть змінювати країну не лише через держслужбу. Чоловіки з бойовим досвідом на 19% частіше беруть участь у громадському житті та приєднуються до більшої кількості громадських організацій, ніж цивільні. Вони мають вищу мотивацію брати відповідальність за свої громади. Це виявили американські дослідники, коли проаналізували дані ветеранів кількох війн.

“Це люди, у яких загострене почуття несправедливості. Уявімо чат ОСББ. Відбувається щось, основна маса – інертні люди. Але завжди є частина суспільства, зокрема ветеранів, які завжди незручні. Які задають питання, пробують протиставити, і які завжди будуть у багатьох людей викликати “А може ви помовчите?”, “А ви що, найрозумніші?”. Ветерани – це вірус гідності. Хай буде масове зараження цією гідністю, коли ти готовий зробити щось не тому, що тобі вигідно, а тому, що є якісь ідеали. Бо “свобода”, “демократія”, “воля” – не пустий звук ддя ветерана, “своя країна” – не просто площа, а велика цінність”, – каже ветеран і народний депутат Роман Лозинський.

Роман Лозинський, ветеран, народний депутат,

Шведська аналітична робота каже, що українські ветерани є також активними критиками корупції та неефективного управління. Наприклад, Масі Найєм, адвокат і ветеран, втративши око на фронті внаслідок важкого поранення, зіштовхнувся з масою проблем як поранений військовослужбовець і створив разом з Любовю Галан правозахисну організацію «Принцип».

Чи ветерани створюють тільки щось для ветеранів? Ні. Вони здатні впливати на цілі сектори. Наприклад, ветеран Олександр Терен Будько створив ціле Youtube-шоу «Відвал ніг», де разом з іншими зірками інспектує міста за колісному кріслі, показуючи реальну недоступність українських міст. Це змушує до змін, якими користатимуться всі: мами і тати з візочками, люди з різними травмами, літні люди і так далі.

Або згадаймо реформу корупційних МСЕКів, яка присвоювала або ні групу інвалідності. Ветеран Олег Симороз, який втратив на фронті обидві ноги, свого публічно розніс систему ВЛК та МСЕК. Щоб довести інвалідність, його змушували проходити купу лікарів у неінклюзивних кабінетах — аж до уролога. Коли він обурився, йому саркастично відповіли, що система має «перевірити, чи не відросли ноги».

Якби не значна медійна хвиля від ветеранів, які зіштовхнулися з цією системою, хтозна, чи була б настільки оперативною ліквідація МСЕКів і запуск нової системи ЕКОПФО. Так, вона ще дуже далека до ідеальної, але це вже початок.

Ветеран – загалом орієнтована на цінності людина. Її цінності можуть бути різними, бо люди різні. Але, як каже ветеран Ігор Безкаравайний, це стрижень, на який можна спиратися: “Лізти ж угору [можна] тільки по тому, що має опір. Якщо є цей стрижень, на ньому вже можна будувати щось. На ціннісно заряджених представники суспільства можна будувати і інституції, і бізнеси, і ідеологію, все що завгодно. Спостерігається зараз, що є великі зусилля змінити спосіб мислення і переосмислити ветерана з проблеми на можливість. І спробувати цю енергію акумулювати і направити в правильне русло”.