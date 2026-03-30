Новий варіант COVID-19 “Цикада” зафіксували вже у 23 країнах

Про це повідомляє European Medical Journal з посиланням на дані Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC).

Новий варіант коронавірусної інфекції SARS-CoV-2 – BA.3.2, або “Цикада” – вперше виявили в листопаді 2024 року в Південній Африці. Відтоді його зареєстрували вже у 23 країнах світу.

З початку пандемії COVID-19 продовжують з’являтися нові варіанти коронавірусної інфекції SARS-CoV-2 з мутаціями у спайк-білку.

У CDC наголошують, що такі мутації можуть впливати на заразність вірусу та призводити до його “вислизання” від імунітету. Саме тому необхідно періодично оновлювати склад вакцин проти COVID-19.

Вперше BA.3.2 виявили в зразках, зібраних у листопаді 2024 року в Південній Африці – вірус виділили з мазка з носоглотки 5-річного хлопчика.

У березні 2025 року цей варіант зареєстрували в Мозамбіку, у квітні – в Нідерландах та Німеччині.

Частота виявлення BA.3.2 почала зростати з вересня 2025 року. Станом на лютий 2026 року варіант “Цикада” було виявлено щонайменше у 23 країнах, зокрема серед мандрівників зі США, які поверталися з Японії, Кенії, Нідерландів та Великої Британії.

Загалом з листопада 2024 року BA.3.2 зареєстрували в Африці, Азії, Європі, Північній Америці та Океанії.

Важливо, що BA.3.2 генетично відрізняється від варіанта JN.1, який циркулює у США із січня 2024 року.

З листопада 2025 року по січень 2026 року щотижнева частка виявлення BA.3.2 зростала і сягала близько 30% від усіх випадків COVID-19, зареєстрованих у Данії, Німеччині та Нідерландах.

Втім, це не спричинило суттєвого збільшення загальної захворюваності на COVID-19 порівняно з попередніми роками.

Водночас у CDC зазначають, що через обмежені можливості геномного секвенування та моніторингу в багатьох країнах світу масштаби поширення нового варіанта можуть бути недооціненими.