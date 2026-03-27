Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології спільно з громадською організацією «Життя».

В Україні поступово знижується рівень куріння, однак водночас зростає популярність нових тютюнових і нікотинових виробів серед молоді.

За результатами дослідження, 29% дорослих українців вживають тютюнові або нікотинові вироби, з них 24% — щодня. Для порівняння, на початку 2025 року щоденних споживачів було більше — 27%.

Найбільше курять чоловіки: 37% є щоденними споживачами (проти 41% раніше). Серед жінок цей показник становить 14% (було 16%). Водночас найвищий рівень вживання фіксують серед молоді 18–29 років — 45%, з яких третина курить щодня.

Дослідники звертають увагу, що поширення електронних сигарет, пристроїв для нагрівання тютюну та нікотинових подушечок відбувається не стільки за рахунок переходу курців із традиційних сигарет, скільки через залучення нових користувачів — передусім молоді.

Молоді українці також найчастіше стикаються з рекламою: 66% респондентів віком 18–29 років бачили маркетинг тютюнових або нікотинових виробів, тоді як загалом серед населення — 35%. Найпоширенішим каналом залишаються місця продажу, але значну роль відіграють інтернет-реклама та соціальні мережі.

Особливе занепокоєння викликає стрімке зростання популярності нікотинових снюсів (подушечок): частка тих, хто помічав їхню рекламу, зросла більш ніж на половину порівняно з 2024 роком і досягла 21% серед усіх опитаних та 48% серед молоді.

Крім того, близько 20% споживачів поєднують одразу кілька видів нікотинових виробів. Серед молоді цей показник сягає 36%, що, за словами експертів, підвищує ризик формування сильної залежності та шкоди для здоров’я.

Водночас опитування зафіксувало високий рівень підтримки антитютюнових заходів: понад 70% українців підтримують посилення державного регулювання. Зокрема, 81% виступають за заборону реклами електронних сигарет і пристроїв для нагрівання тютюну та за заборону викладки тютюнових виробів у місцях продажу. Три чверті підтримують заборону ароматизованих виробів і навіть повну заборону електронних сигарет.

Також 72% респондентів підтримують підвищення податків на тютюнові вироби для нагрівання, а 70% — заборону нікотинових снюсів.

На цьому тлі у Верховній Раді очікує розгляду законопроєкт №14110-д, який передбачає регулювання нікотинових подушечок. Водночас у МОЗ та ВООЗ наголошують, що найефективнішим кроком для захисту здоров’я є їх повна заборона.

Експерти підкреслюють, що вживання тютюну та нікотину впливає не лише на здоров’я, а й на демографію країни — через передчасну смертність і скорочення тривалості життя. Тож посилення антитютюнової політики розглядають як елемент національної безпеки.