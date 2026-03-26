Рішення допомагає бізнесу системно підтримувати здоров’я команди та створювати умови для стабільної роботи колективу без зайвих лікарняних і перевантажень.

Сервіс є альтернативою класичному корпоративному медичному страхуванню і має на меті змінити підхід бізнесу до роботи зі здоров’ям працівників: від компенсації лікування до системної профілактики.

«Здоров’я команди» поєднує безлімітні онлайн-консультації з лікарями та профілактичні огляди на підприємстві. Працівники отримують доступ до терапевтів, педіатрів та лікарів вузьких спеціалізацій через мобільний застосунок DOC.UA у кілька кліків.

Сервіс онлайн-консультацій доступний співробітникам незалежно від формату роботи: в офісі, дистанційно чи під час відрядження.

Окрім онлайн-консультацій, сервіс передбачає виїзди корпоративного лікаря 1–2 рази на рік. Під час таких візитів проводяться профілактичні огляди, забір лабораторних аналізів та вакцинація безпосередньо в офісі або на виробництві.

«Найуспішніші компанії світу давно перестали сприймати здоров’я працівників як статтю витрат, адже це стратегічна інвестиція у продуктивність і стійкість бізнесу. В Україні цей підхід лише формується, і саме зараз бізнес має можливість задати новий стандарт відповідальної турботи про своїх працівників. У найближчі 5–7 років український бізнес конкуруватиме не лише за ринки, а й за людей. І виграють ті компанії, які будують системну турботу про команду. Ми надаємо сучасний ефективний інструмент для соціальної відповідальності бізнесу», – поділився Ігор Ліскі, CEO та мажоритарний інвестор DOC.UA.

Сервіс «Здоров’я команди» легко інтегрується у корпоративну культуру компаній будь-якого масштабу: від малого та середнього бізнесу до великих виробничих підприємств.

«Український корпоративний сегмент звик працювати з медстрахуванням, яке компенсує лікування. Бізнес витрачає кошти на страховки, але не завжди отримує системний результат. Ми побудували модель без посередників, що дозволило знизити вартість для бізнесу і збільшити функціональність для співробітників. Превентивна модель дешевша за реактивну. 70–80% типових медичних запитів можна вирішити онлайн, не зупиняючи робочі процеси. Саме тому пропонуємо регулярний доступ до лікаря як частину інфраструктури соціальної відповідальності компанії», – зазначає Ірина Дилова, виконавча директорка DOC.UA.

Працівники отримують:

безлімітний онлайн-доступ до лікарів без черг і поїздок до клінік, що дозволяє заощаджувати 2–3 години робочого часу;

електронні рецепти, направлення та лікарняні, зареєстровані в ЕСОЗ і доступні в особистому кабінеті;

конфіденційність, адже консультації відбуваються через захищений зв’язок, що відповідає міжнародним стандартам безпеки HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act), з гарантією збереження медичної таємниці.

Компанія-роботодавець отримує лише узагальнену аналітику без доступу до персональних медичних даних працівників. Це дозволяє оцінювати загальні тенденції стану здоров’я колективу та планувати профілактичні заходи, зберігаючи повну конфіденційність персональної інформації.

Як працює сервіс?

Після укладення договору працівники отримують промокоди доступу. Для активації корпоративного пакета достатньо завантажити застосунок DOC.UA, заповнити власний профіль та ввести код.

Компаніям доступні три пакети послуг: «Базовий», «Експерт» та «Преміум», кожен з можливістю адаптації наповнення під конкретні потреби.

У базовому пакеті передбачені безлімітні консультації з терапевтом у режимі чергування з 8:00 до 20:00 у робочі дні.

Розширені пакети включають консультації вузьких спеціалістів та виїзні огляди корпоративного лікаря та команди медиків в офісі чи на виробництві.

Додатково персональні асистенти DOC.UA забезпечують підбір необхідних ліків за найкращою ціною та зручною локацією, запис до профільних спеціалістів за скеруванням, підбір оптимальних діагностичних центрів для обстежень. Для персоналу компанії доступні також спеціальні пропозиції, акції та знижки на запис до лікарів всіх спеціалізацій, обстеження і лабораторні дослідження.

Про розробників

DOC.UA – медичний онлайн-сервіс для запису в приватні медичні заклади. Працює на всій території України. Допомагає знайти потрібного лікаря, медичну послугу та записатися в клініку. Онлайн-консультації з лікарями доступні з будь-якої точки світу. Щомісяця сайтом і мобільним застосунком DOC.UA користується близько 1,2 млн людей. Вони читають реальні відгуки пацієнтів, яких вже зібрано близько 600 тисяч, генерують промокоди на дослідження у понад 880 лабораторіях, бронюють ліки в понад 7855 аптеках.

«Медична Зірка» – мережа з 30+ приватних клінік України. Сьогодні в ній працює понад 130 лікарів первинної та спеціалізованої допомоги, які проводять близько 1,4 млн консультацій на рік. За кількістю активних декларацій мережа «Медична Зірка» є лідером серед приватних клінік – понад 113 000 українців довірили своє здоров’я її лікарям. У центрах мережі можна пройти комплексні чекапи, УЗД-діагностику та здати лабораторні аналізи.

DOC.UA та «Медична Зірка» входять до інвестиційної компанії EFI Group, засновником якої є Ігор Ліскі.