Печерський райсуд обрав запобіжний захід підозрюваному в шахрайстві Гусакову

Печерський районний суд Києва відправив під нічний домашній арешт Назарія Гусакова, підозрюваного у шахрайстві зі зборами на його лікування. Про це передає hromadske.

Гусаков і адвокатка брали участь в засіданні Печерського райсуду Києва по відеозв'язку. Прокурор клопотав про призначення підозрюваному цілодобового арешту за місцем проживання в Львові, аргументуючи це можливістю Гусакова виїжджати за кордон і ризиками знищення доказів.

Сторона захисту клопотала про нічний домашній арешт, заявивши, що Гусаков потребує щоденних прогулянок і вентиляції легень.

"Його здоровʼя суттєво погіршилось. Він у туалет сам сходити не може. Його треба віднести туди. Він не може прибувати до суду аж ніяк. Все, що може, це виходити на відеозвʼязок. Але не чинить ніяких перешкод слідству й дає покази", – сказала адвокатка.

Прокурор зауважив, що сторона обвинувачення в клопотанні справді не врахувала потреби вентиляції легень підозрюваного.

Суд призначив нічний домашній арешт із 22:00 до 6:00. Гусаков зможе залишати помешкання у цей період лише для отримання меддпомоги. Також він зобов'язаний здати закордонний паспорт.

Назарію Гусакову, хворому на спинальну м’язову атрофію, інкримінують шахрайство зі зборами. Він збирав кошти на препарат, який йому безкоштовно надавало місто – Львів.

За даними слідства, замість препаратів Гусаков міг використовувати кошти на власний розсуд, зокрема, на азартні ігри.

Інформація про ймовірне шахрайство з’явилася ще торік, і тоді ж правоохоронці зареєстрували провадження і оголосили йому підозру, однак у той момент Гусаков перебував за кордоном. Днями генпрокурор повідомив про його повернення додому і зміну підозри – через зростання кількості потерпілих.

