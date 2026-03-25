Манту – в минулому: в Україні впроваджують нові методи діагностики туберкульозу

З квітня в Україні почнуть поступово впроваджувати нові методи діагностики туберкульозу, які мають замінити пробу Манту.

Як повідомляє Укрінформ, про це йшлося під час брифінгу до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом.

Тест манту
Фото: laboratorytests.org

Генеральний директор Центру громадського здоров’я Володимир Курпіта зазначив, що в Україні впроваджуються сучасні методи діагностики туберкульозу. Зокрема, тест на вивільнення гамма-інтерферону (ТВГІ) точніше виявляє туберкульоз, особливо у дітей.

Володимир Курпіта додав, що з цього року Україна буде поступово переходити до нових шкірних тестів, які вважаються більш чутливими і специфічними для виявлення туберкульозу, ніж традиційна проба Манту. 

Із квітня цю програму поступово впроваджуватимуть у всіх регіонах країни.

Крім того, в Україні вже використовують сучасні системи діагностики, зокрема обладнання GeneXpert, яке дає змогу виявляти туберкульоз та його лікарсько-стійкі форми протягом чотирьох годин.

Керівник національної програми імунізації МОЗ Олександр Заїка розповів, що підходи до лікування туберкульозу також змінюються. Якщо раніше курс терапії міг тривати до півтора року, то зараз він становить 6-9 місяців. Завдяки цьому показники одужання зросли із близько 50% у 2017 році до приблизно 72-75%.

70% пацієнтів лікуються амбулаторно, а також отримують медико-соціальний супровід. Завдяки такому супроводу пацієнти регулярно приймають ліки.

Олександр Заїка нагадав, що діагностика і лікування туберкульозу в Україні є безоплатними. А вакцинацію проти туберкульозу за оновленим Національним календарем щеплень виконують у пологовому будинку в перший день життя дитини, а не через 3-5 днів, як було раніше.

За даними Центру громадського здоров’я, за дев’ять місяців 2025 року в Україні зареєстрували понад 11,6 тис. випадків туберкульозу, зокрема понад 400 – серед дітей.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
