Командувач СБС про парад у Москві: "Путін зловив ефект Попелюшки"

Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді прокоментував ситуацію навколо так званого "параду перемоги" в Москві та оголошеного режиму тиші, а також натякнув на подальші дії українських дронових підрозділів.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Бровді, поточні події мають символічне значення та демонструють зміну балансу впливів. Він також різко висловився щодо російського керівництва та проведення параду в Москві.

"Жоден попередній план, сценарій або фантазія не врахували силу наслідків інверсії страху сохатого Пу: збирач земель уських, отримавши вчора від України де-факто сучасну версію грамоти на васалітет з координатами триденного милосердя, водночас з боєм курантів опівночі 9 травня, декласувався до орендаря Красної площі на дві години", – написав командувач СБС.

Він також додав, що очільник Кремля "зловив ефект Попелюшки, перетворившись у гегемона на перетримці".

Бровді зазначив, що противник і українська сторона "є свідками історичного процесу", який, на його думку, має наслідки для політичного та військового керівництва Росії.

"У файлах історії людства запис вже зроблено: 2026 – рік, коли москва проводила парад перемоги за письмовим дозволом "Києва за три дні". Залучити ж Трампа для виблагання трьох днів тиші – визнаю, це справжній дипломатичний стриптиз, вартий ордена та пільг виконавцям", – додав Бровді.

Командувач СБС також заявив, що "український дроновий компонент" уже діє на випередження, завдаючи ударів по військовій та енергетичній інфраструктурі РФ.

"Волелюбний Український Птах почав заздалегідь: ВПК та ПЕК РФ відчули це сповна і у нових ритмах та географії", – написав він.

Контекст

Кремль у сакральну для себе дату, 9 травня, зібрався проводити святкування, як і кожного року. Росія в односторонньому порядку оголосила режим припинення вогню з 8 по 10 травня і озвучила погрози атакувати "центри прийняття рішень" в Києві у відповідь на удари по Москві.

Україна натомість виступила з іншою пропозицією: припинити бої без прив'язки до дат, а для збереження життів, з 6 травня. Росія цю пропозицію проігнорувала. У відповідь на це вона отримала удари, зокрема по нафтових об'єктах в Пермі та Московській області.

Потім Росія заявила, що перемир'я почне 8 травня, але зірвала й цей режим. Сьогодні вдень Сили оборони продовжили завдавати ударів.

Зрештою увечері американський президент заявив про власну ініціативу домовитися про триденний режим припинення вогню між Україною і Росією – на добу більше, ніж Москва збиралася від початку, а також – провести масштабний обмін.