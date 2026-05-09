Російський дрон атакував цивільну у Комишанах на Херсонщині

Російські окупанти атакували цивільну жінку у Комишанах Херсонської області.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 09:00 росіяни атакували з безпілотника жінку у Комишанах. Через ворожий удар 56-річна місцева жителька дістала контузію, вибухову травму та гостру реакцію на стрес", – ідеться у повідомленні.

Постраждалій надали меддопомогу та призначили амбулаторне лікування.